COVID-19 : il y a de la transmission communautaire sur la Côte-Nord, prévient le CISSS

Trois nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent, lundi, sur la Côte-Nord. Le bilan régional passe donc à 140 personnes qui ont contracté le virus depuis le début de la pandémie, dont 127 sont considérées comme guéries. Deux personnes sont hospitalisées.

Depuis le début du mois de septembre, ce sont 13 résidents de la Côte-Nord qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19. L'origine de six de ces cas, tous déclarés dans la Manicouagan, serait toujours inconnue, selon les représentants du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Toujours selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , la moitié de ces 13 cas sont des personnes qui ont moins de 35 ans. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux croit que cette augmentation des cas pourrait s'expliquer, en partie, par une transmission du virus dans des soirées privées ou dans des bars. À la lumière de la situation au Bas-Saint-Laurent, le président-directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Claude Lévesque, réitère l'importance d'être prudent et de respecter les consignes sanitaires.

Trois nouveaux cas, lundi

Parmi les cas du jour, une personne de la MRCMunicipalité régionale de comté de Caniapiscau a reçu un diagnostic positif au coronavirus, ce qui porte à trois le nombre de cas survenus dans cette MRCMunicipalité régionale de comté .

Les deux autres nouveaux cas se trouvent dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières et de Manicouagan et sont des personnes qui fréquentent des établissements scolaires, confirme le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Il s’agit d’une élève du Centre de formation professionnelle de Sept-Îles et d'une personne qui fréquente le Cégep de Baie-Comeau. Le Cégep ne précise cependant pas si c’est un élève ou un membre du personnel.

Chiffres par MRC Municipalité régionale de comté Basse-Côte-Nord* : 0

Caniapiscau : 3

Haute-Côte-Nord : 3

Manicouagan : 26

Minganie : 8

Sept-Rivières : 100 * MRCMunicipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent

Au Québec, la santé publique recense 276 nouveaux cas de COVID-19, mais aucun décès.