Le Bas-Saint-Laurent enregistre 23 nouveaux cas de COVID-19

Ces cas sont reliés à plusieurs foyers d'infection, notamment aurestaurant-bar Shaker, à Rimouski.

Cas par MRC La Matapédia : 12

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 30 (+2)

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 70 (+11)

Témiscouata : 15 (+2)

Kamouraska : 46 (+5)

À déterminer : 2

Bas-Saint-Laurent : 182 (+23)

En cinq jours, la région est passée de 79 cas à 182 cas de coronavirus.

Évolution du nombre total de cas au Bas-Saint-Laurent Mercredi : 79 (+1)

Jeudi : 100 (+21)

Vendredi : 109 (+9)

Samedi : 138 (+29)

Dimanche : 159 (+21)

Lundi : 182 (+23)

Dans son dernier bilan, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme 18 nouvelles guérisons pour un total de 94 cas rétablis depuis le début de la pandémie.

Il n'y a toujours aucune hospitalisation liée à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent et aucun nouveau décès n'a été enregistré.

Plus de dépistage, mais davantage d'attente

Par ailleurs, le nombre de tests de dépistage réalisés dans la région dimanche s'élève à 1157.

Une clinique mobile a ouvert ses portes au PEPS du Cégep de Rimouski pour accélérer le dépistage, mais le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique que la hausse des dépistages des derniers jours entraîne des délais supplémentaires pour la transmission des résultats. Cette hausse d’augmentation de tests cause des délais au laboratoire, surtout dans la transmission des résultats , précise la porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud.

On souhaite informer les personnes qui ont passé un test dans les derniers jours que c’est possible qu’elles aient des délais supplémentaires, qu’on ne respecte pas les 48 heures qu’on avait annoncés. Ariane Doucet-Michaudporte-parole du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Ariane Doucet-Michaud soutient que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux est à pied d’œuvre pour augmenter les effectifs afin de respecter un délai de 48 heures, ce qui devrait être atteint d'ici la fin de semaine.

La porte-parole assure que les personnes ayant passé un test seront directement contactées par courriel ou par téléphone pour être informées de leurs résultats. Elle leur conseille également de ne pas contacter les centres hospitaliers et la santé publique si elles ne les ont pas encore reçus.

Données du nombre de tests effectués au Bas-Saint-Laurent dans les derniers jours Dimanche 13 septembre : 1157

Samedi 12 septembre : 733 *

Vendredi 11 septembre : 794 *

Jeudi 10 septembre : 858

Mercredi 9 septembre : 630

Mardi 8 septembre : 513

Lundi 7 septembre : 276 * Données en clinique de dépistage seulement

Avec les informations de Shanelle Guérin