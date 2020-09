Plus de 70 M$ pour les écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le montant ne comprend pas le projet de Lab-école sur le terrain de l’ancienne école Marguerite-d’Youville, qui a déjà été annoncé.

C’est le centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay qui obtient la plus grande part de l’enveloppe :

Je visite plusieurs écoles et plusieurs d’entre elles n’ont pas du tout été rénovées et ça fait longtemps que j’ai quitté la profession d’enseignante alors c’est vraiment une belle nouvelle aujourd’hui , souligne la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

On s'est assuré dans toutes les rénovations d’écoles qu’il y ait trois aspects vraiment particuliers : on a demandé de penser au bois dans les nouvelles rénovations, à l’aluminium et qu’il y ait des accents de bleu.

Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean