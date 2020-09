Un an après avoir été vandalisé , le câble du téléphérique Sea-to-Sky, une attraction touristique prisée de Squamish, en Colombie-Britannique, a de nouveau été coupé dans un geste délibéré.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu un appel vers 4h lundi et s’est immédiatement rendue sur les lieux, où elle mène une enquête aux côtés d’autres organismes, notamment le Service de police de West Vancouver.

Accompagnées de chiens renifleurs, les autorités poursuivent leurs recherches dans le secteur. Toutefois, la fumée des feux de forêt qui enveloppe la province depuis plusieurs jours rend la tâche plus ardue, reconnaît la sergente Sascha Banks.

Sans donner de détails sur l’endroit où le câble a été coupé, elle explique que le ou les responsables ont dû grimper au sommet d’une tour pour y arriver.

Une photo transmise par la GRC montre une cabine du téléphérique écrasée dans les montagnes. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Un cauchemar qui se répète

En août 2019, les 30 cabines du téléphérique se sont effondrées après que le câble eut été coupé par des vandales.

Aucune accusation n’a été portée dans le cadre de l’enquête qui s'en est suivie.

Le téléphérique a rouvert six mois plus tard, le 14 février 2020.

Cet événement reflète celui de l'année dernière de manière très étrange , remarque le directeur général du Sea-to-Sky, Kirby Brown.

Le fait que cet événement se produit deux fois démontre la motivation de l'individu qui veut nous mettre à genoux, mais nous restons debout. Kirby Brown, directeur général du Sea-to-Sky

Il s'agit d'un geste délibéré, confirme l'agente de la GRC Sascha Banks lors d'un point de presse. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Un système de sécurité renforcé

Le nouveau téléphérique est muni d’un système de détection de mouvements qui a été déclenché pendant la nuit, explique M. Brown.

Le directeur général, qui a accès aux images captées par des caméras de surveillance installées le long du câble, affirme avoir vu de [ses] propres yeux exactement ce qui s'est passé .

L’individu n'a montré aucune considération pour sa propre vie. Il voulait faire ce qu'il a fait, il l'a fait rapidement, il l'a fait avec habileté.

La rupture du câble du téléphérique Sea-to-Sky en août 2019 est considérée comme un acte de vandalisme par la GRC. Photo : GRC de Squamish

Une terrible nouvelle pour la communauté

Il s'agit d'un coup dur à encaisser pour la communauté de Squamish, selon le propriétaire de la via ferrata à Squamish, Éric Dumerac.

C'est terrible, pour moi, pour mon industrie, pour notre ville, pour tout le monde. Ça n'a aucun bon sens, c'est complètement incroyable , a-t-il dit au micro de l'émission Phare Ouest.

L'installation est un attrait majeur dans la région et emploie plus de 110 personnes, la majorité à temps plein, ce qui en fait l'un des plus importants employeurs du corridor Sea-to-Sky.

C'est beaucoup plus qu'une entreprise privée. C’est un bien social pour notre communauté et c’est le bien touristique le plus important ici, à Squamish , estime Éric Dumerac.

Le téléphérique Sea-to-Sky a rouvert le 14 février 2020. Photo : Radio-Canada / Jacques Dufresne

Un acte d'écologistes militants?

Les autorités ne se prononcent pas sur la motivation possible des vandales, mais M. Dumerac, comme plusieurs autres, croit qu’elle pourrait être liée à des questions environnementales.

Pour moi, ce n’est plus un acte de vandalisme, pour moi c’est de l’écoterrorisme , dit-il.

La construction du téléphérique s’est faite dans la controverse en 2014, en raison d’une forte opposition de la part de groupes environnementalistes.