« On ne peut pas baisser la garde » sur la COVID-19 en Ontario, avertit la santé publique

Il faut redonner de l'énergie à nos recommandations sanitaires, a tonné le Dr David Williams, lors d'une conférence de presse sur l'évolution de la pandémie en Ontario, lundi après-midi.

Après plusieurs jours d'augmentation presque continue du nombre de nouveaux cas, son adjointe, la Dre Barbara Yaffe, souhaite s'attaquer aux rassemblements privés, sources d'une bonne partie de la propagation actuelle, selon elle.

Les consignes sanitaires, comme la distanciation interpersonnelle ou le port du masque, ne seraient pas aussi respectées qu'auparavant, disent les responsables de la santé publique provinciale.

On sait qu'il y a un désir d’interagir avec les amis et la famille. Mais aujourd’hui on constate les conséquences de ça. (...) Vraiment, le problème vient de là.

Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l'Ontario