Une médaille d’or pour une bière de la microbrasserie Stack

Le propriétaire de la brasserie Stack, Shawn Mailloux, se dit fier d’avoir remporté ce prix, qui apporte un peu de positif dans une année marquée par la pandémie.

Il note qu’il n’est pas facile pour les microbrasseries de la région de se démarquer lors des compétitions nationales, notamment avec les nombreuses microbrasseries du Québec et d’ailleurs au pays.

Un prix d'or c'est un honneur et ils sont assez difficiles à gagner. Shawn Mailloux, propriétaire de la brasserie Stack

Selon M. Mailloux, c’est environ 2000 bières qui s’affrontaient dans plus de 60 catégories.

Shawn Mailloux, propriétaire de la brasserie Stack, affirme que la compétition est relevée. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Le propriétaire de la microbrasserie Stack n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers et veut que lui et son équipe continuent de s’améliorer.