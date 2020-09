Possibles expositions à la COVID-19 dans deux commerces de Tisdale et un de Whitewood

Une personne atteinte de la COVID-19 s'est rendue dans deux commerces situés dans la 93e avenue, le 6 septembre dernier.

Il s’agit d’une succursale Sobeys Liquor, et ce, entre 18 h et 18 h 15, et du magasin d'alimentation Beeland Coop, entre 18 h 15 et 18 h 30.

L'Autorité de la santé demande à toutes les personnes qui se sont trouvées dans ces commerces de surveiller l'évolution de leurs symptômes durant une période de 14 jours et de téléphoner au 811 pour se soumettre à un test de dépistage, si nécessaire.

Possible exposition à Whitewood

Dans un communiqué envoyé aux médias lundi en début d’après-midi, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan avertit également qu’une autre personne aux prises avec la COVID-19 s’est rendue le 4 septembre dans une station-service Petro Canada de Whitewood, une municipalité située à l’est de Regina.

La personne infectée a fréquenté l’endroit entre 13 h et 13 h 30 et la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan considère qu’elle était probablement contagieuse au moment de sa sortie.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan demande à toutes les personnes qui se sont rendues à la station-service de surveiller l'apparition de symptômes pendant 14 jours et de téléphoner au 811 pour se soumettre à un test de dépistage, si nécessaire.