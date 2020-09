Le Gatinois Maxim Tissot cloue le cercueil des Wanderers en finale de la CPL de soccer

Les doubles champions sont ainsi venus à bout de l'équipe Cendrillon de cette édition 2020. Après une peu glorieuse dernière position au classement et seulement 3 victoires en 2019, les Wanderers ont effectué un virage à 180 degrés en se qualifiant pour la finale de la CPL cette année.

Dans un duel à caractère défensif, c'est Alexander Achinioti Jönsson qui a ouvert la marque à la 60e minute de jeu sur un superbe centre de Mo Babouli.

Puis, à la 90e minute de jeu, Maxim Tissot a scellé le sort des Wanderers d'Halifax en profitant d'une bourde du gardien Christian Oxner pour marquer sur un coup franc de loin.

Les joueurs du Forge FC sont champions pour la deuxième saison consécutive. Photo : Twitter : Forge FC

Je n'avais pas vraiment d'options vers l'avant, donc je me suis dit que j'allais mettre le ballon sur le but. Le gardien l'a un peu échappé et c'est rentré, donc ça nous a permis de bien fermer le match , a raconté le sympathique numéro 15 en entrevue à Radio-Canada après la cérémonie de remise des médailles.

Inséré dans le match seulement 10 minutes plus tôt après avoir débuté la rencontre sur le banc, Tissot n'aurait pas pu choisir meilleur moment pour inscrire son premier but sous les couleurs du Forge.

Une erreur de jugement de l'Atlético Ottawa?

En juillet dernier, le Gatinois alors sans contrat avait clairement fait connaître son désir de demeurer dans la capitale canadienne après la disparition du Fury d'Ottawa. Pourtant, l'Atlético Ottawa avait préféré formuler des offres à d'autres joueurs que lui pour combler leur effectif.

Au cours des dernières semaines, il aura réussi à convaincre les sceptiques. Le joueur de 28 ans a été utilisé dans tous les matchs du Forge à Charlottetown, récoltant au passage 2 passes décisives en plus du but vainqueur en finale du « Championnat sur l'Île ».

Après plusieurs semaines passées à penser uniquement au soccer, Maxim Tissot a maintenant la tête aux célébrations.

On a accompli notre but, donc je suis très content. On a un petit party ce soir, on retourne à Hamilton demain et on verra pour les prochains jours , a déclaré le milieu de terrain, visiblement déconcentré par des coéquipiers qui célébraient non loin de lui.