COVID-19 : l'amende imposée à un Manitobain pour ne pas s’être isolé est annulée

La province a retiré une amende imposée il y a plus d’une semaine à Curtis Rodgers, un Manitobain qu'elle accusait de ne pas s’être isolé après avoir reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Curtis Rodgers, qui réside dans la région sanitaire de Prairie Mountain, affirme qu'un responsable de la santé publique l'a contacté vendredi soir pour l’informer que l’amende de 486 $ était annulée.

Ce dernier lui a expliqué que les informations ayant mené à son accusation se sont révélées fausses, sans lui donner plus de détails.

Dimanche, la province a déclaré que des informations supplémentaires, portées à sa connaissance après l’imposition de l’amende, justifiaient son annulation. Un porte-parole a indiqué qu’il ne pouvait pas donner plus de détails.

Les faits

M. Rodgers vit à Minitonas, à environ 370 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg. Il dit qu'il a présenté des symptômes à la suite d’un voyage d'affaires à Vancouver. Le 19 août, il s'est rendu dans un centre de dépistage de la COVID-19 et a subi le test au volant de sa voiture.

Sur le chemin du retour, il dit s’être arrêté pour faire une course. Il considère cette action comme étant sa seule erreur , car un employé du centre de test lui avait dit de rentrer directement chez lui. Il dit cependant n’avoir pas bien saisi le sens exact de la recommandation sur le coup.

M. Rodgers a obtenu un résultat positif à la COVID-19 quatre jours plus tard, soit le 23 août.

Après être rentré chez lui, il n’en est ressorti que lorsque les responsables sanitaires lui ont donné le feu vert en l’informant qu’il était correct .

Pointé du doigt

Curtis Rodgers a été très surpris quand les responsables de la santé publique et la police se sont rendus chez lui le 2 septembre pour lui remettre une amende sous les yeux des voisins et des passants.

J’avais vraiment honte , affirme-t-il en précisant que cette situation a eu des effets dans une petite ville où tout se sait. Il dit que des gens l'ont critiqué et que certains l’évitent.

C’est la première fois qu’un Manitobain était puni pour ne pas avoir respecté le quarantaine depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance de santé publique autorisant ces amendes.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin, a annoncé le 3 septembre en conférence de presse qu'une personne avait été mise à l'amende pour ne pas s'être isolée et que les informations sur ce cas étaient très claires.

M. Rodgers dit que la province a aussi demandé aux membres de la famille de sa fille de s'isoler et que, le lendemain, on leur a dit qu’ils étaient libres de quitter leur maison dans l'après-midi. Selon lui, ils ne comprennent pas pourquoi on leur a demandé de s'isoler.

Le mari de la fille de Curtis Rodgers, Hayden Rooks, dit qu'il a tenté sans succès d’avoir des informations.

J’ai passé pratiquement passé tout ce temps en isolement à parler à qui je pouvais afin de recueillir des informations , dit-il en déplorant qu'on ait refusé de lui dire quand il avait été exposé à la COVID ou quelle était la situation .

Le porte-parole de la province a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas individuels, invoquant des raisons de confidentialité.

Dépôt d'une plainte

Si l’amende de Curtis Rodgers est désormais annulée, Hayden Rooks dit qu’il va tout de même faire le suivi d'une plainte déposée auprès des responsables sanitaires de Prairie Mountain, afin de savoir ce qui s’est réellement passé.

C’est un problème bien plus important que la simple amende , dit-il. Nous voulons absolument que Prairie Mountain examine sérieusement la plainte […] afin que cela ne puisse plus arriver à quelqu'un d'autre.

Avec des informations de Caitlyn Gowriluk