Grippe et COVID-19 : les autorités se préparent à une nouvelle vague de tests

Le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, s’attend à une remontée du nombre de tests de dépistage de la COVID-19 à effectuer lorsque le rhume et la grippe vont se répandre au Nouveau-Brunswick.

Je pense qu’il faut s’y attendre parce que comme vous savez, les enfants à l’école sont souvent malades. Ils vont souvent avoir des infections respiratoires. Les symptômes respiratoires du rhume ou de la grippe ne peuvent pas être différenciés de ceux de la COVID-19 , explique le Dr Richard Garceau, microbiologiste-infectiologue au CHUCentre hospitalier universitaire Dumont, dans le cadre d'une entrevue à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Seul un test en laboratoire permet de confirmer si c’est la COVID-19 ou non.

Ce qui veut dire qu’on va avoir pas mal d’échantillons d’enfants et possiblement de parents qui vont être malades ou de gens dans la communauté, d’ici un mois ou deux, quand les rhumes et les grippes vont commencer à être fréquents , souligne le Dr Garceau.

Le Dr Richard Garceau est microbiologiste-infectiologue au CHU Dumont (Archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le système de santé canadien a connu des pénuries de certains équipements médicaux au début de la pandémie, mais le laboratoire du CHUCentre hospitalier universitaire Dumont ne manque pas du matériel nécessaire pour effectuer les tests, notamment des écouvillons qui servent à prélever des échantillons sur les patients, assure le Dr Garceau.

Là, maintenant, les pénuries semblent moins grandes. On a constitué des réserves. Les milieux de transport, les écouvillons et tout ça, on en a des réserves à l’hôpital Dumont pour [répondre aux besoins de] la province , dit-il.

L’expérience australienne

Les mesures de prévention de la COVID-19 aideraient aussi à prévenir la grippe, selon des intervenants en Australie, indique le Dr Garceau. Ce pays, comme le Canada, a une saison de la grippe et un système de soins de santé qui peut détecter les deux maladies.

Ils ont eu une petite saison de grippe et les gens pensent que c’est probablement à cause des mesures qu’on prend contre la COVID-19. Le lavage des mains, les masques, tousser dans le coude, ces mesures-là, qui sont des mesures de base, il semble que ça réduit la propagation de la maladie. Je crois qu’ils ont aussi vacciné beaucoup plus de leur population [contre la grippe] , explique Richard Garceau.

Le Nouveau-Brunswick, ajoute-t-il, s’attend à offrir le vaccin antigrippal à l'ensemble de sa population. La province a décidé d’acheter suffisamment de vaccins pour vacciner tous les citoyens du Nouveau-Brunswick et non pas juste certaines personnes.

Un nouveau cas de COVID-19

La Santé publique rapporte lundi que la COVID-19 a été dépistée chez un vingtenaire dans la région de Moncton et qui est en isolement. Son cas est lié à un voyage.

Le nouveau bilan provincial est de 194 personnes qui ont contracté la maladie jusqu’à présent, dont 189 qui en sont guéries, deux qui en sont mortes et trois qui sont toujours malades à l’heure actuelle.

Le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectué à ce jour dans la province s’élève à 66 687.

Avec les informations de La matinale