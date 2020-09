Changement de nom d’Asbestos : les 4 noms finalistes dévoilés

Ces noms ont été divulgués, lundi, lors du conseil municipal. Ils ont été choisis parmi plusieurs centaines de suggestions , indique la Ville dans un communiqué.

Les quatre noms seront soumis au vote de la population du 14 au 18 octobre. Le résultat final sera connu le lendemain.

Les noms font référence à une tortue menacée par la pollution et qui a été aperçue dans la région (Apalone), au premier exploitant de la mine d'amiante de la ville (William Henry Jeffrey), à un oiseau mythique (Phénix) et à un secteur de la ville et municipalité jusqu'à la fusion avec Asbestos en 1999 (Trois-Lacs).

Tous les propriétaires et citoyens d’Asbestos âgés de 14 ans et plus auront la possibilité de voter. Ils devront classer leurs préférences par ordre de choix. Les mineurs devront être accompagnés d'un parent, explique le maire d’Asbestos, Hugues Grimard, au Téléjournal d'Ici Estrie.

On le fait pour les générations futures. Les jeunes vont pouvoir s’insérer dans le processus de scrutin. Hugues Grimard, maire d'Asbestos

Des mesures sanitaires strictes

Le maire espère que les citoyens iront voter en grand nombre. On va s’assurer de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir s’assurer de la sécurité de la population , fait-il savoir.

Il pense néanmoins que les citoyens répondront présents. J’ai été interpellé à de nombreuses reprises pour savoir quand [le vote] se passerait. Les gens sont impatients d’aller de l’avant , poursuit-il.

Si un nom n’obtient pas la majorité [50 % + 1] des voix au premier tour, le nom avec le moins de préférence sera éliminé et les deuxièmes préférences de ceux l’ayant choisi seront redistribuées et ainsi de suite jusqu’à obtention de la majorité , indique la Ville.

Le vote se tiendra à la salle du Conseil entre 10 h et 20 h, situé sur la rue Greenshields.

Asbestos, qui signifie amiante en anglais, a amorcé le processus de changement de nom l'an passé.

En février dernier, la population avait été invitée à transmettre ses idées relativement au nouveau nom d'Asbestos, en ligne ou en personne.

Les citoyens avaient déposé plus de 700 propositions de noms, dont 400 différentes.

La Ville devait dévoiler son nouveau nom en mai dernier, mais la pandémie a retardé ce dévoilement.