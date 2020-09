Des restaurateurs d'Ottawa craignent la fin de la saison des terrasses

La terrasse fait toute la différence , a déclaré Adam Vettorel, chef et copropriétaire de North and Navy à Ottawa. C'est en quelque sorte la pierre angulaire de notre entreprise en ce moment.

La semaine dernière, le conseil municipal a décidé que les restaurateurs n’auront pas à faire face à des frais mensuels pour l'exploitation des terrasses sur les trottoirs et les rues de la ville jusqu'au 31 mars 2021. Ils pourront également continuer à exploiter les espaces dans les stationnements privés, même à proximité des zones résidentielles, jusqu'à la fin de l’année.

Le maire Jim Watson a déclaré que ce plan était le moyen pour la Ville de donner aux restaurateurs, durement touchés par la pandémie de la COVID-19, toutes les chances de survivre pendant le froid .

Malgré les bonnes intentions du conseil municipal, M. Vettorel se demande qui voudra s'asseoir sur une terrasse en hiver.

Là où se trouve notre patio, c'est généralement là que je pellette tout l'hiver et je peux vous dire que ce n'est pas un endroit où vous voulez vous asseoir pour manger.

L'incertitude demeure

M. Vettorel a déclaré que la terrasse de son restaurant, qui peut accueillir entre 18 et 20 personnes, va rester ouverte le plus longtemps possible.

Il dit qu'il espère que les politiciens vont continuer d'être accommodants et compréhensifs envers les restaurants pendant la pandémie.

Le copropriétaire du North and Navy ne sait pas pour encore combien longtemps son entreprise pourra survivre. C’est surtout la terrasse et le service de plats à emporter qui permet à cette institution de poursuivre ses opérations.

Harriet Clunie, cheffe exécutive de Das Lokal dans le quartier Basse-Ville, a passé de nombreux jours à se demander ce que l'avenir réserve à son bistro.

Harriet Clunie, cheffe exécutive de Das Lokal à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Mme Clunie a déclaré que sa terrasse pouvait accueillir entre 55 et 60 personnes en toute sécurité, puisque la Ville a permis aux commerçants d'agrandir les terrasses.

Ça a été notre bouée de sauvetage, sans le patio, nous ne serions peut-être pas ici , dit Mme Clunie.

Pour l'instant, l’administration de Das Lokal planifie des événements pour le temps plus froid, comme un événement apportez votre couverture qui sera accompagné de cocktails chauds.

Nous essayons d'être en quelque sorte préparés à tout ce qui peut nous arriver , conclut Mme Clunie. Ce qui est pratiquement impossible, mais au moins nous essayons.

Avec les informations de CBC.