Des cas de COVID-19 dans des établissements scolaires sur la Côte-Nord

Ces cas ont été signalés au Cégep de Baie-Comeau et au Centre de formation professionnelle de Sept-Îles.

Les cours se poursuivent toutefois dans les deux établissements puisque la santé publique juge que la situation est maîtrisée.

Un cas au Centre de formation professionnelle de Sept-Îles

Une élève du Centre de formation professionnelle de Sept-Îles, le centre A.-W.-Gagné, a contracté la COVID-19.

L’élève est présentement en isolement et les personnes ayant eu des contacts rapprochés avec elle ont été jointes par la santé publique, indique le Centre de services scolaire du Fer.

L’établissement d’enseignement demeure ouvert, explique le directeur général du Centre de services scolaire du Fer, Richard Poirier.

Ce qui se donnait en présentiel continue à se donner en présentiel, ce qui se donnait à distance continue à se donner à distance. Il n’y a pas de changements au niveau du service. Par contre, les élèves dans le groupe rapproché et le personnel rapproché de la situation, eux ont un dépistage planifié avec la santé publique , explique M. Poirier.

Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire du Fer (archives). Photo : Radio-Canada

En plus de la désinfection des locaux de l’établissement qui a eu lieu en fin de semaine, les mesures sanitaires seront resserrées, précise M. Poirier.

C’est la santé publique qui, après l'évaluation du risque, détermine si on peut rester ouvert. Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire du Fer

Nous, le centre, on applique déjà les mesures sanitaires qui sont prévues dans le plan de réouverture de nos établissements, donc on continue d’appliquer ces mesures-là soit la distanciation sociale, le lavage des mains, le port du couvre-visage, toutes ces mesures-là continuent à être appliquées avec encore plus de rigueur et de vigilance bien sûr , affirme le directeur général.

La santé publique mène une enquête épidémiologique sur la situation.

Un cas au Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau rapporte aussi un cas de COVID-19 dans son établissement.

Sur sa page Facebook, le Cégep affirme que les étudiants qui ont été en contact avec la personne ont été identifiés et mis en isolement par la santé publique .

La publication ne précise toutefois pas s'il s'agit d'un étudiant ou d'un membre du personnel.

L'établissement d'enseignement demeure ouvert, mais de nouvelles mesures sanitaires seront instaurées pour éviter la propagation du virus.

Le Cégep de Baie-Comeau indique d'ailleurs qu’il ne commentera pas la situation et que les nouvelles mesures seront éventuellement divulguées sur sa page Facebook.

Sur l’ensemble de la Côte-Nord, 140 personnes ont reçu des diagnostics positifs à des tests de dépistage de COVID-19 depuis le début de la pandémie.