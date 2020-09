Tout d'abord, la Direction de santé publique (DSP) fait état d'une éclosion de COVID-19 à l'école secondaire Le Salésien de Sherbrooke. Quatre élèves y ont reçu un diagnostic positif.

Selon le directeur de l'école, Jean-Marc Poulin, les élèves ont subi un test de dépistage à la suite de légers symptômes de rhume.

La DSP dit avoir observé une transmission active du coronavirus au sein de l'établissement, peut-on lire dans un courriel envoyé aux parents de l'école.

La santé publique explique avoir déjà retiré les personnes à risque depuis que le premier cas a été signalé, en plus d'avoir entrepris des démarches pour mettre en place des mesures de prévention en vue de maîtriser les infections.

Pendant ce temps, les apprentissages se poursuivent à distance.

Les enseignants collaborent excessivement bien pour faire en sorte que la matière continue d'être donnée , explique le directeur de l'école en entrevue avec Renée Dumais-Beaudoin.

Le retour en classe des élèves de ce groupe devrait se faire le 23 septembre à moins que de nouveaux cas ne soient signalés dans les prochains jours.

D'autres écoles touchées par la COVID-19

La santé publique a aussi confirmé la présence d'un cas de COVID-19 à l'école secondaire Montcalm de Sherbrooke.

Dans un courriel envoyé aux parents, elle écrit qu'une personne atteinte de la COVID-19 a fréquenté l'école lors de sa période de contagiosité et que tous ceux qui ont été en contact avec cette personne seront avisés rapidement.

Au Cégep de Sherbrooke, on confirme sept cas de personnes infectées par la COVID-19. Une infirmière de la DSP va communiquer avec les étudiants qui ont eu des contacts avec les personnes infectées pour faire une évaluation de risque, assure-t-on.

Le Centre de services scolaire des Sommets, de son côté, recense moins de cinq cas à l’école primaire des Deux-Soleils à Magog.

À la suite de ces cas, la DSP a recommandé la fermeture temporaire de deux classes.

Du côté du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, quatre cas ont été confirmés dans deux de nos établissements, fait savoir une porte-parole, sans préciser où se trouvent ces écoles. Un cas se trouve dans un établissement et trois autres dans un autre établissement qui sont isolés et n’ont pas de lien .

Le Centre de services scolaire des Sommets ne comporte pas d'autres établissements touchés pour le moment.

Un cas ne signifie pas éclosion

Le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie a martelé en conférence de presse, lundi, qu'un cas déclaré ne signifie pas automatiquement qu'il y a une éclosion. Par transparence, on nomme l’endroit, mais ça ne veut pas dire qu’il y a une éclosion et transmission et qu’il faut retirer [les enfants] dans le cas des écoles , insiste-t-il.

Les gens qui ont besoin d’être appelés et avisés pour des mesures spécifiques le sont. S’il y a un cas dans l’école X et que des parents ont des enfants [qui fréquentent cette école], ils vont avoir un appel s’il y a quelque chose de particulier à faire comme un test ou la surveillance des symptômes. Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Le Dr Poirier tient à ce que la population reste vigilante concernant la propagation du virus dans les écoles. Il faut que tout le monde demeure préoccupé, même si les enfants ne sont pas tellement malades eux-mêmes, mais ils peuvent être un vecteur pour que ça augmente un peu partout dans la population , indique-t-il.

Du côté des dépistages, l'attente au centre situé sur la rue Murray, à Sherbrooke, pouvait avoisiner les trois heures, lundi, selon ce que nos équipes ont constaté sur le terrain.