Japon : les défis de l’après-Shinzo Abe

Il est l’une des personnalités japonaises les plus connues sur la scène internationale, une constante des photos de famille des grands rendez-vous politiques et économiques depuis 2012. Cette semaine, Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé, tire officiellement sa révérence avec le choix aujourd’hui de son successeur à la direction du Parti libéral-démocrate (PLD), et mercredi, à la tête du pays.