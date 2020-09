Des rénovations entraînent l’éviction d’une centaine de locataires à Ottawa

Des résidents du quartier Côte-de-Sable, à Ottawa, craignent de se retrouver à la rue pour cause de rénovations dans leur maison de chambre.

Selon des militants pour le logement, un nouveau propriétaire de la rue Osgoode utilise ces travaux pour augmenter le prix des loyers et chasser les locataires défavorisés.

Les locataires de quatre immeubles, des propriétés de l’entreprise Osgoode Street Holdings, ont reçu un avis d’éviction. Ils doivent quitter les lieux avant le 31 octobre. Dans ces bâtiments de la rue Osgoode, les loyers varient de 400 $ à 600 $ par mois.

Dans une déclaration écrite, le gestionnaire du bâtiment, Smart Living Properties, précise que les bâtiments étaient invivables et qu’il fallait procéder à ces rénovations. L’entreprise indique que le propriétaire a fait une offre aux locataires : débourser l'équivalent à 12 mois de loyer dans un nouvel appartement et les frais du service de déménagement. S’ils le préfèrent, ils peuvent aussi accepter de l’aide pour se trouver un nouveau logement, une compensation de trois mois de loyer et de l’aide pour acquérir de nouveaux meubles. Selon l’entreprise, 80 % des locataires ont déjà trouvé un nouvel appartement.

Mais les locataires sont nombreux à trouver que les propositions ne sont pas claires et que les informations qu’ils ont reçues étaient parfois contradictoires. Certains affirment qu’ils ne quitteront pas leur logement avant la date limite.

Désemparé, un locataire expulsé, qui a demandé l’anonymat par peur de représailles, a confié n’avoir pas reçu d’aide concrète. Il nous a dit qu'il va nous relocaliser, mais il n'a rien fait, que sur papier. Mais où est-ce qu'on ira? a-t-il demandé.

Certains locataires ont quant à eux confié qu’ils ont effectivement eu un coup de main, mais qu’aucun logement ne correspondait à leurs moyens financiers.

Des logements abordables difficiles à trouver

Interpellée, la militante pour le droit au logement Gaëlle Groux est inquiète. Alors que les logements à prix plus modiques sont de moins en moins accessibles à Ottawa, elle craint que ces locataires n’arrivent pas à se trouver un nouveau logement.

Certaines personnes ont vraiment peur de se retrouver sans abri. J'ai parlé à un monsieur qui ne peut que se payer un loyer à 550, donc vraiment ce loyer est le seul qu'il peut se payer , a-t-elle commenté.

Gaëlle Groux milite pour le droit au logement à Ottawa. Photo : Radio-Canada

L’activiste estime qu’il s'agit bel et bien de « réno-viction ». En évinçant tout le monde en masse, ils vont pouvoir charger un nouveau loyer au nouveau locataire. Un représentant ce des bâtiments nous a dit qu'ils ont l'intention de tripler le prix , a-t-elle dit.

Avec les informations de Boris Proulx