Un Salon du livre à la rencontre du public à Bonaventure

Plutôt que d’attirer les amateurs de lecture au Centre Bonne aventure, les organisateurs ont préféré aller rejoindre leur public directement dans les rues de Bonaventure, dans les commerces de la Baie-des-Chaleurs et même dans des résidence pour personnes âgées.

Le Salon du livre s’est d’ailleurs ouvert avec une lecture en plein air d’une version géante du livre On a un problème avec Lilou la Loutre, de l’illustratrice gaspésienne Orbie.

On a un problème avec Lilou la loutre d'Orbie Photo : Mélanie Langlois

La programmation du Salon comprend par exemple l’activité Bouchées de poème , où un des six poèmes sélectionnés par l’organisation est donné aux clients de la Baie-des-Chaleurs pour chaque achat dans un commerce de la région participant. En assemblant les fragments de poèmes, écrits notamment par France Cayouette et Zachary Richard, les participants pourront découvrir une illustration complète de l’artiste Michelle Larouche.

Toujours dans une vision de rencontre avec les lecteurs, des comédiens iront également faire la lecture de textes d’Antonine Maillet dans quatre foyers de personnes âgées du secteur.

Cette formule éclatée a permis aux organisateurs de sortir de la formule de Salon du livre virtuel, concept qu’ils voulaient à tout prix éviter.

On trouvait qu’on en avait fait beaucoup, des activités virtuelles. Ce n’était pas une option vers laquelle on voulait se tourner, mais on s’est dit qu’avec peu de rassemblements, des activités extérieures et une programmation qui met en lumière les auteurs d’ici, le risque d’avoir à tout annuler était assez faible… Sauf pour la météo! , raconte la gestionnaire des événements majeurs et des relations publiques à la Ville de Bonaventure, Joanie Arseneault.

Les organisateurs ont même devancé la date du Salon du livre de plus d’un mois pour mettre Dame nature de leur côté.

Par chance, la météo s’est montrée clémente pour la première journée des festivités. Joanie Arseneault affirme que le public était au rendez-vous pour la première journée du Salon, qui se poursuit jusqu’à dimanche prochain.

