Une mère achète des parois de plexiglas pour le bureau de ses enfants, l’école les refuse

Une Albertaine s’est procuré des parois de plexiglas pour équiper le bureau de ses enfants à l’école. L’établissement et le conseil scolaire ont refusé qu’elles soient installées.

Laura Meador a deux enfants scolarisés au sein de l’école A. Blair McPherson à Edmonton.Elle raconte qu’il y a 33 élèves dans la classe de 3e année de sa fille et 28 dans celle de son fils en 6e année. La mère de famille reconnaît que ce n’est pas de la faute de l'école, mais c’est une source d’inquiétude malgré tout, dit-elle.

Laura Meador et ses deux enfants scolarisés l’école A. Blair McPherson d'Edmonton Photo : Laura Meador

C’est pour fournir à ses enfants une petite protection supplémentaire qu’elle a acheté des parois de protection transparentes. Selon elle, cette barrière physique a également un effet psychologique. C’est juste une autre couche de protection, une façon de dire "Hey ça c’est mon espace, je vais garder des affaires dans mon espace". Cela ne fait que délimiter l'espace pour mes enfants , résume-t-elle.

Mais le principal de l'école et le Conseil scolaire public d'Edmonton se sont opposés à l’installation de ces parois.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC/Radio-Canada, la porte-parole du Conseil scolaire Megan Normandeau rappelle que la politique de retour en classe est basée sur les masques, une bonne hygiène des mains, des protocoles de nettoyage, rester à la maison en cas de maladie, les cohortes et la distanciation physique quand cela est possible .

Elle souligne que les familles ont été avisées qu’elles ne devaient pas apporter à l’école de parois de plexiglas pour les bureaux, mais que les visières de protection, elles, sont autorisées si les familles les fournissent.

La porte-parole ajoute que les parois en plexiglas posent un certain nombre de défis opérationnels quand elles sont utilisées individuellement par les élèves , notamment pour le nettoyage et la désinfection.

Mes enfants nettoient déjà leurs bureaux plusieurs fois par jour [...] Pourquoi ne pourraient-ils pas nettoyer les parois en même temps , s'interroge la mère de famille.

Ces parois sont fabriquées à Edmonton par l'entreprise Lesko Rig Components Ltd. Photo : Mac Lesko / Lesko Rig Components Ltd.

Selon Laura Meador, la question de l’équité - le fait que certaines familles puissent s’acheter ces équipements, mais pas d’autres - a aussi été invoquée.

Cela est tout à fait justifié jusqu'à ce que l’on prenne en compte la politique du Conseil scolaire qui encourage les élèves à apporter leur propre [tablette] Chromebook pour des questions de sécurité. Un Chromebook, c’est entre 250 et 300 $. Ces parois, c’est entre 60 et 70 $, rétorque la mère de famille.

Les écoles du Conseil scolaire catholique d’Edmonton n'utilisent pas non plus de parois de protection dans les salles de classe, affirme la porte-parole Lori Magy. Nous ne fournissons pas de parois pour chaque élève puisque la distanciation physique et les masques fournissent un niveau de protection nécessaire comme énoncé par la province , dit-elle. Elle précise qu’il n’y a pas eu de demandes de parents pour en utiliser.

Le conseil scolaire de Parlkand, à Stony Plain, utilise des parois dans certaines conditions, mais pas à la demande des parents, d'après son porte-parole Jordi Weidman. Ce dernier explique que des parois ont été ajoutées dans certaines salles, au cas par cas, en fonction de l'activité ou du programme.