La ligne de la Confédération souligne son premier anniversaire

Toutefois, ces rêves se sont rapidement assombris. Les déceptions ont été nombreuses au fil des mois et, surtout, au fil de nombreux problèmes techniques.

Pourtant, le train léger était voué à devenir une source de fierté en dotant la capitale nationale d’un transport en commun moderne digne des grandes villes du monde.

Aujourd’hui, la pandémie a vidé les trains de ses principaux usagers, les travailleurs du centre-ville, causant ainsi d’importantes pertes financières à OC Transpo.

La Ville d’Ottawa refuse de payer au consortium le montant qui lui est dû en raison de son insatisfaction. Les problèmes techniques ne sont pas tous réglés.

Je suis déçu du manque de constance et de fiabilité de l’offre de services… Par contre, en toute équité, on a remarqué dans les quatre cinq dernières semaines une amélioration de la qualité du service. Il y a eu une seule petite interruption, parce qu’une personne se trouvait sur les rails, mais si on met cet événement de côté, c’est mieux. On continue de faire pression sur le consortium pour qu’il y ait une fiabilité de 99 % quotidiennement.

Jim Watson, maire de la Ville d’Ottawa