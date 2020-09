Parcours parkinson : « À deux mètres de votre générosité »

Cette marche est une collecte de fonds pour permettre au groupe Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean de créer des activités pour sortir les personnes atteintes de la maladie de leur isolement. L'association récolte également de l'argent pour la recherche.

Les participants étaient invités à faire le défi de leur côté en famille ou entre amis.

Cette année on s’était mis un objectif de 5000 $ à cause de la situation sanitaire, et on est en train de le dépasser. La générosité semble là , se réjouit la présidente de Parkinson Saguenay Lac-Saint-Jean, Lyne Tremblay.

En effet, la population a été généreuse car 9 237 $ ont été récoltés à la fin de la journée de dimanche.

Parkinson Québec estime que plus de 25 000 personnes vivent avec la maladie de Parkinson.

En prenant en compte les proches aidants, ce sont près de 100 000 personnes à travers le Québec qui sont touchées par cette maladie.

D'après une entrevue de Catherine Paradis.