Rentrée parlementaire : une relance, deux visions pour la Capitale-Nationale

À la veille de la rentrée parlementaire, la relance économique promet d’occuper l’agenda lors de la session qui s’amorce. Dans la région de la Capitale-Nationale, divisée entre caquistes et solidaires, deux visions de l’économie de demain promettent de s’affronter cet automne.

Pour le gouvernement Legault, la relance passera par la mise en chantier de grands projets d’infrastructure.

La pièce maîtresse de la stratégie caquiste dans la région : le troisième lien, qui doit faire l’objet d’une annonce le plus tôt possible .

Il y a le réseau structurant qui est le projet de la Ville, mais nous, c’est le tunnel entre Québec et Lévis , souligne la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

On sera en mesure d’annoncer notre plan précis sur ce tunnel très important, non seulement pour la Capitale-Nationale, mais pour tout l’est du Québec. Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale

La vice-première ministre indique que les cartons caquistes sont pleins de projets de relance pour la région de Québec.

Je travaille depuis des semaines, même des mois, avec des acteurs économiques importants d’ici, comme l’Université Laval, l’Aéroport Jean-Lesage ou Québec International, pour aménager une dimension très régionale dans la relance , explique Geneviève Guilbault.

Il y a de très beaux projets envisagés à l’aéroport de Québec, nous évaluons la manière par laquelle nous pourrons les appuyer. Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale

Règle générale, la région va bien , croit la ministre de la Sécurité publique. Le taux de chômage était à 6,3 % au mois d’août. La crise se fait encore sentir, c'est certain, mais Québec est de nouveau en position avantageuse par rapport aux autres RMRRégion métropolitaine de recensement en ce qui concerne l'emploi.

La session qui commence mardi marquera la mi-mandat du premier gouvernement de la CAQCoalition avenir Québec au Québec.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Malgré l’incertitude sanitaire et économique qui plane sur le monde, l’ardeur caquiste ne s’essouffle pas, assure Geneviève Guilbault. Au contraire : le gouvernement entend appuyer sur l’accélérateur pour remplir ses promesses et relancer le Québec.

La vice-première ministre est confiante : les députés adopteront la nouvelle mouture du projet de loi qui doit mettre les grands chantiers publics plus rapidement sur les rails.

Ce n’est pas normal que ça prenne des années, au Québec. Si vous parlez aux maires, aux préfets, eux ont hâte que ça avance. Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale

Il peut y avoir toute sorte de projets qui sont importants pour une communauté , croit Geneviève Guilbault. Mais là, c’est long, on attend. Les précédents gouvernements avaient l’habitude de préannoncer, puis d’annoncer et finalement, de ne rien livrer. Nous, on veut livrer les changements attendus par les Québécois.

L'aéroport de Québec a durement éprouvé la fermeture des frontières. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Geneviève Guilbault espère que le camp de l’opposition, cette fois-ci, se ralliera derrière le gouvernement.

J’espère qu’ils collaboreront et qu’ils placeront les intérêts du Québec avant les intérêts partisans , souhaite la vice-première ministre.

Une relance écologiste et sociale pour QS

Hors de question de compromettre l’environnement, la transparence et la saine gestion des contrats publics en appuyant un projet de loi hérité des belles heures de la collusion , selon le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

Lui aussi veut appuyer la relance régionale sur la mise en chantier de grands projets d’infrastructure. Le hic : ce ne sont pas les mêmes que ceux du gouvernement.

Le député de Québec solidaire (QS) Sol Zanetti Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

QSQuébec solidaire promet de maintenir la pression en faveur du réseau structurant, mis en péril et ralenti par le gouvernement de la CAQ , estime Sol Zanetti.

Les solidaires mèneront aussi la lutte contre le projet Laurentia, un projet qui a des conséquences écologiques extrêmement graves qui sont sous-estimées par le gouvernement caquiste à l’heure actuelle , indique le député solidaire de Jean-Lesage.

Outre le réseau structurant de transport en commun, les députés solidaires de la Capitale-Nationale miseront sur des projets qui touchent les gens de près .

Il faut penser à des projets qui vont avoir des retombées concrètes sur les gens, et pas juste dans la poche d’actionnaires de grosses compagnies multinationales. Il faut encourager notre économie à nous, et la diriger vers une transition écologique. Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage

Le gouvernement envoie des mauvais signaux , croit Sol Zanetti. Il donne de l’argent à la bijouterie Birks, il donne de l’argent à des actionnaires étrangers du Cirque du Soleil, et on ne voit pas les retombées de ça pour le Québec.

La construction de logements sociaux, selon les solidaires, devrait être priorisée dans la Capitale-Nationale.

On vit, à Québec, une hausse très importante des loyers, et ça, c’est quelque chose qui appauvrit les gens.

Dans Limoilou, dans Maizerets, il y a une augmentation extrêmement importante du prix du logement. C’est un des principaux déterminants qui coupent le pouvoir d’achat du monde. Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage

À la veille de la rentrée parlementaire, tous les députés de la région de Québec s’entendent sur l’importance de relancer l’économie.

Quels chantiers prioriser? Quel secteur de la société favoriser? Autant de questions qui risquent d’accaparer bien des débats au Salon bleu.

Les réponses détermineront sans doute le visage de la Capitale-Nationale pour des années à venir.