Les nouveaux préposés aux bénéficiaires arrivent en CHSLD

Denis Pratte fait partie de ces nouveaux diplômés. À 58 ans, il dit avoir enfin trouvé sa voie.

J'ai adoré mon expérience. Honnêtement, je ne pensais jamais dire ça, mais je me suis attaché à ces résidents-là. Il y a près de 80 résidents, ici, à Louis-Denoncourt, et ce sont vraiment des gens très attachants , élabore-t-il.

Après un stage en CHSLD, il vient de terminer son tout dernier examen au programme accéléré pour devenir préposé aux bénéficiaires.

Le personnel nous a vraiment tout montré de A à Z. Ça fait sept semaines consécutives qu'on est en stage du mardi au jeudi , indique M. Pratte.

Lucie Bruneau laissait une carrière à 55 ans. Cette nouvelle préposée aux bénéficiaires est fébrile en vue de sa première vraie journée.

Elle et ses collègues feront partie d’équipes volantes, et seront réaffectés à d'autres étages. Leurs relations avec les résidents seront à rebâtir.

On entend parler de ce que c'est un CHSLD. On sait qu'on va s'occuper de personnes vulnérables. Ça, on le sait avec la tête. Quand on arrive, là on remarque vraiment tout ce que c'est. Alors, on a vraiment fait le tour, autant sur les quarts de jour que de soir , souligne Mme Bruneau.

Atténuer la pression des équipes en place

La Direction régionale de la santé publique estime que l'arrivée des nouveaux préposés aux bénéficiaires atténuera la pression exercée sur les équipes actuelles, en plus d'améliorer les conditions de travail des préposés.

Le Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers (CSN) s’était inquiété, plus tôt cet été, d’une surcharge de travail pour les préposés responsables de la formation des stagiaires.

Selon Lucie Bruneau, qui a fait son stage au CHSLD Cooke, à Trois-Rivières, elle et ses collègues ont été bien accueillis.

Elles ont été surprises de voir qu'on était si bien préparés. Même qu'après trois semaines de stages, celles qui avaient refusé de prendre des stagiaires sur notre étage, disaient : ''Ce n'est pas juste. Toi, t'as de l'aide, mais moi, je fais mes résidents toute seule." Donc, on a commencé à faire des rotations.

Le manque de main-d’œuvre se fait toutefois toujours sentir. La Direction régionale de la santé publique n’exclut pas de mettre sur pied une deuxième cohorte d’étudiants cet automne.