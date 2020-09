Le transport scolaire compliqué par la COVID-19 dans le Nord-Ouest

Le mécontentement se fait entendre chez les parents.

Nathalie Clavette habite à 1 km de l’école à Saint-Anne-de-Madawaska. Sa fille a 10 ans. Depuis qu'elle est à la maternelle, sa mère traverse avec elle la cour d’une garderie voisine pour prendre l’autobus scolaire. Mais ce ne sera pas possible cette année.

Selon la politique du District scolaire francophone du Nord-Ouest ( DSFNODistrict scolaire francophone du Nord-Ouest ), c'est seulement les enfants qui habitent à un kilomètre et plus de l’école qui sont admissibles au service de transport scolaire.

Dans certains cas, comme pour une garderie, par exemple, on permettait un arrêt d’autobus à un peu moins d’un kilomètre de l’école.

Mais cette année, à cause de la COVID-19, ces arrêts ne sont plus offerts.

Cette année, on ne peut pas aller là. Donc on doit strictement réserver notre politique d’un kilomètre, parce qu’on ne peut pas non plus arriver à dépasser les nombres limites d’enfants par autobus , explique Luc Caron, directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

Luc Caron, le directeur général du DSFNO demande aux parents mécontents de faire preuve de patience. Photo : Radio-Canada

Or, selon Nathalie Clavette, l’autobus continue de s’arrêter à la garderie.

Pourquoi que le service d’autobus est capable d’aller à la garderie qui est 950 mètres, puis en même temps les exigences du district sont à un kilomètre? Je ne la comprends pas, puis je ne peux pas me la faire expliquer , s’indigne-t-elle.

De plus, les heures des classes sont décalées selon les niveaux scolaires pour permettre d’offrir un service de transport scolaire partout sur le territoire.

Des changements qui posent problème aux parents avec des enfants de différents niveaux scolaires.

Ça devient problématique parce qu’à ce moment-là, maman et papa doivent se déplacer puis s’arranger avec le travail pour être capables de transporter les enfants à l’école et pour revenir de l’école , déplore Mélissa Boudreau, une résidente de Saint-Léonard qui est mère de trois enfants.

Selon plusieurs parents, il est difficile d’obtenir des explications du district scolaire.

Les bureaux du District scolaire francophone du Nord-Ouest, à Edmundston au Nouveau-Brunswick, le 13 septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Depuis la rentrée scolaire, le DSFNO District scolaire francophone du Nord-Ouest a répondu au-delà de 400 appels ou courriels de parents inquiets. Son directeur, Luc Caron, demande aux parents d’être patients.

C’est nouveau. On tente de mettre en place une nouvelle structure. On s’ajuste quotidiennement. On s’ajuste fréquemment. Donc on souhaite que le tout prenne place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines , plaide-t-il.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest espère que les changements à venir sauront apaiser les parents.

D'après le reportage de Bernard LeBel