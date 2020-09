90 ans après leur découverte, des os de dinosaures sont finalement identifiés

C’est la première fois qu’on trouve des os de dinosaure de cette famille en Colombie-Britannique , explique Victoria Arbour, de l’équipe qui a retracé l’identité des fossiles.

La conservatrice du département de paléontologie du Musée royal de la Colombie-Britannique affirme qu’il s’agit également des premiers os de dinosaures de cette époque trouvés dans la province.

Ceux-ci ont été découverts le long de la rivière Pine, près de Chetwynd, dans le nord-est de la province.

La côte et deux vertèbres brisées proviennent d’une dinosaure quadrupède ayant des écailles osseuses et des épines. Certains spécimens d’ankylosaures sont reconnus pour le bout de leur queue en forme de balle généralement appelée la massue , explique Mme Arbour.

Les os délaissés pendant tant d’années font partie de la collection du Musée canadien de la nature.

Le travail de la Dre Arbour et ses collègues nous rappellent le rôle central des collections du musée, source de nouvelles découvertes même sis des décennies se sont écoulées depuis l’acquisition des artéfacts , explique le président-directeur général du Musée royal de la Colombie-Britannique, Jack Lohman, par communiqué.

Un processus d’identification

Ce qui permet d’identifier l’espèce de dinosaure à laquelle appartiennent les os c’est la roche d’où ils proviennent , explique Mme Arbour. C’est la raison pour laquelle il est très important de noter le plus de détails possible quand on ramasse des fossiles.

Des empreintes d’ankylosaures avaient déjà été trouvées dans la région de Peace River. Mme Arbour espère que cette découverte est une signe que les sols de la région renferment plus de fossiles.

Avec les informations de l’émission Daybreak North