Élections : quand être candidat rime avec commentaires haineux

M. McLaughlin, un francophone, a commencé son étude il y a environ un mois, en s'attendant à voir des commentaires haineux à propos du débat linguistique dans la province.

J'ai réalisé - et nous l'avons vu le week-end dernier - que la plupart des commentaires, insultes et propos haineux auxquels les candidats sont confrontés sont en réalité liés à l'identité sexuelle, à l'orientation sexuelle et au genre , constate le chercheur.

Originaire de Tracadie-Sheila, M. McLaughlin occupe un poste postdoctoral à l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario, à Oshawa. Le centre de recherche sur la haine, les préjugés et l'extrémisme de l’institut chapeaute ses recherches.

Après avoir étudié la radicalisation à l'université, M. McLaughlin a voulu comprendre pourquoi davantage de personnes utilisaient la violence pour exprimer leur point de vue sur les questions politiques.

La haine en ligne était vraiment un bon sujet pour voir comment les gens défendent leur propre position avec des termes violents en ligne. Et j'ai été un peu surpris de voir le niveau de violence , dit-il.

La plupart des commentaires sont supprimés

M. McLaughlin a commencé par ne voir que ce qu'il décrit comme étant de petites insultes, mais il a parlé à certains candidats et a découvert que beaucoup d'entre eux supprimaient eux-mêmes les commentaires les plus forts ou les plus hargneux.

Après avoir demandé aux candidats de décrire ou d'envoyer certains des messages qu'ils avaient supprimés, le chercheur a été étonné de ce qu'il a vu.

Il rapporte que les candidats ont été confrontés à des commentaires menaçants, homophobes et transphobes.

Certaines candidates ont même reçu des commentaires sur leur corps, leur capacité à faire le travail en rapport avec leur sexualité. J'étais très surpris , déclare le chercheur.

Gilbert McLaughlin effectue un postdoctorat à l'Ontario Tech University d'Oshawa et est chapeauté par le centre de recherche sur la haine, les préjugés et l'extrémisme de l’institution. Photo : @GilbertMcLaughlin/Facebook

M. McLaughlin avance que, bien qu'il savait que de tels commentaires existaient aux États-Unis et dans les grandes villes, il ne pensait pas qu’ils se fraieraient un chemin jusque dans la politique du Nouveau-Brunswick.

Le chercheur s’est entretenu avec 110 personnes qui se présentent aux élections du 14 septembre. Les candidats lui ont expliqué que les internautes qui envoient des commentaires haineux le font de manière anonyme ou derrière un faux profil.

Entre vous et moi, la plupart des candidats ne sont pas très au fait de la technologie. La plupart d'entre eux n'ont pas de personne responsable de leurs pages Facebook. Ils sont très occupés. Ils vérifient donc rarement les commentaires sur ces questions , explique M. McLaughlin.

Par contre, lorsque les candidats prennent le temps de lire ces commentaires, ils supposent qu'ils proviennent de personnes vivant dans leur propre circonscription.

Mais il n’y a pas de frontière dans l’Internet, donc souvent, ce sont des gens d'autres circonscriptions. Et pour des questions vraiment larges, comme les vaccins ou l'avortement, je me rends compte que certaines personnes qui commentent sont des États-Unis ou du reste du Canada.

Une permission de détester

Lorsqu'on demande à M. McLaughlin pourquoi des internautes s'en prennent ainsi aux candidats, le chercheur reconnaît son incompréhension d'un phénomène qu’il veut étudier davantage.

Nous savons que nous avons vu deux candidats le week-end dernier être retirés de leur parti d'origine à cause d'un commentaire sur Facebook , dit-il.

Lundi, l'ex-candidat progressiste-conservateur de Victoria-La Vallée, Roland Michaud, et l'ex-candidat libéral de Saint-Croix, John Gardner, un homme ouvertement gai, ont été écartés de leur parti respectif à cause de commentaires désobligeants en ligne sur la communauté LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer .

Dans les deux camps, nous avons pu constater la polarisation. Les gens s'insultent mutuellement sur ce sujet , mentionne Gilbert McLaughlin.

Le chercheur argue que c'est comme si la politique donnait aux gens la permission de haïr, en précisant toutefois que la haine ne surgit jamais de nulle part.

Il y avait déjà de la haine contre les femmes et les minorités avant, mais avec les nouveaux événements politiques, la colère s’est réveillée et a lieu plus publiquement. On peut donc comprendre pourquoi cela se produit , affirme-t-il.

M. McLaughlin compte sonder tous les candidats après l'élection. Il affirme que les trois quarts de ceux à qui il a parlé ont reçu beaucoup de commentaires haineux, alors que certains n’en ont pas reçu du tout.

Il ajoute qu’il y a aussi une différence d’une candidate à l’autre dans la quantité de messages haineux qu’elles ont reçus.

J'ai quelques hypothèses. Je pense que la femme qui était plus proche du pouvoir pour gagner son siège sera peut-être plus encline à recevoir de tels commentaires, mais cela doit encore être prouvé , avance le chercheur.