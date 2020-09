Geneviève Schmidt, son parcours surprenant et la finale-choc de District 31

Geneviève Schmidt était de passage à l'émission Culture club, samedi, pour parler de son personnage flamboyant et tourmenté ainsi que de son parcours personnel surprenant, loin du désir d’être sous la lumière des projecteurs.

Pour son personnage dans District 31, l’actrice s’est vraiment investie corps et âme. Comme Nancy Riopelle est déjà caricaturale en soi, il fallait que Geneviève Schmidt trouve le bon ton et qu’elle reste la plus vraie possible.

Ce plaisir-là, en tant qu’actrice, de jouer un rôle où je peux sacrer à 19 h, à Radio-Canada, de ne pas être cute, de fumer, de boire à la bouteille, de boire du fameux café instantané : tout ça, c’est déjà une signature en soi. Il ne fallait pas caricaturer tout ça , explique-t-elle.

Oui, il y avait des lignes comiques à la Luc Dionne, mais il y avait aussi une profondeur dans ces mots, et j’ai essayé de le rendre de la façon la plus juste possible.

Geneviève Schmidt et les réseaux sociaux

Nancy Riopelle est un personnage intense, qui a fait vivre toute la gamme des émotions aux adeptes de la série. Il n’est donc pas étonnant que son interprète reçoive de nombreux commentaires et messages privés à son sujet sur Internet. Comment Geneviève Schmidt vit-elle sa relation avec le public et les réseaux sociaux?

En fait, je ne suis pas une hyperactive sur les réseaux. [...] Mais pour ce qui est de l’échange avec le public, les messages privés que je reçois – par Twitter ou Instagram –, peu importe : j’aime tellement ça! lance-t-elle.

J’aime ça, ce sentiment-là où je me dis : "Maudit que je fais la bonne affaire dans la vie". Je le savais que cette scène-la, le monde, quelques semaines plus tard, allait chialer ou allait dire : "Ah! la p’tite crisse!" poursuit-elle.

C’est comme un politicien qui promet des choses, puis que, finalement, ah, miracle : ça se peut, le peuple est content. [...] C’est incroyable.

Les costumes et le maquillage : 50 % du travail d’actrice

Au cinéma et à la télévision, les costumes et le maquillage peuvent faire toute la différence dans la crédibilité d’un personnage. Nancy Riopelle avait toujours quatre bagues, les ongles très bien faits… Qu’ont donc apporté ces éléments au rôle, selon Geneviève Schmidt?

La première journée ensemble, Guy Lemieux [le créateur des costumes] m’avait demandé quelle bague je voulais pour Nancy, et j’avais un choix de quatre bagues. J’ai répondu : "Je pense que ça va être les quatre". Il m’a regardé et il a tout de suite compris , raconte-t-elle.

On ne parle jamais des gens qui nourrissent un personnage, non pas en mots, mais en concret, c’est-à-dire le maquillage, les vêtements. [...] C’est plus que 50 % de la job d’un personnage, selon moi. Les premières impressions de quelqu’un, ça veut tout dire.

Les détours que la vie nous impose

Geneviève Schmidt est tombée toute jeune dans le monde de la scène. Ses parents dirigeaient à l’époque le Théâtre des Cascades, et l’actrice passait tout son temps dans les coulisses, une période dont elle garde de bons souvenirs.

Ce sont des souvenirs privilégiés. [...] De voir des acteurs en coulisse, de regarder par un trou dans le plywood d’un décor, de les regarder jouer et de voir le public rire... Tout ça, c’est, selon moi, l’école de théâtre que j’ai reçue.

Après avoir été renvoyée du programme de théâtre du Cégep Lionel-Groulx, Geneviève Schmidt a été chauffeuse pour des comédiens et comédiennes en tournée, puis régisseuse. Comment le jeu est-il revenu dans sa vie?

J’étais très jeune à l’époque; j’avais 18 ans. Je m’étais fait renvoyer de l’école et, honnêtement, ils ont bien fait. J’étais bonne, mais j’étais jeune. Je pense qu’il fallait que j’aie de l’expérience , explique-t-elle.

Cette expérience, elle l’a acquise sur le terrain.

Je me suis parti une compagnie de théâtre. Après ça, j’ai suivi René-Richard Cyr dans ses mises en scène. [...] Je faisais de la direction de tournée. Ma première job, c’était la régie. J’ai toujours eu ce côté production très fort en moi.

Mais c’est vraiment lorsqu’elle travaillait sur la pièce 24 poses, de Serge Bouchard, que Geneviève Schmidt a de nouveau eu la piqûre. J’ai vu [le spectacle] une trentaine de fois. C’était supposément mon heure de souper, parce qu’on défaisait le décor après, mais je regardais encore la pièce. Il y a eu un déclic , relate-t-elle.

J’ai fait beaucoup de détours pour retrouver la scène. [...] Je pense que j’avais de quoi à dire, mais j’avais un peu de misère avec les écoles.

Dire adieu à Nancy Riopelle

Loin de cette période de remise en question, Geneviève Schmidt est maintenant en nomination pour les prix Gémeaux 2020, dans la catégorie du meilleur rôle de soutien féminin dans une série dramatique annuelle.

Dire adieu à Nancy Riopelle, est-ce libérateur ou plutôt triste pour l'actrice?

J’ai arrêté de tourner début août, donc ça fait déjà un mois. Et je ne peux pas croire et concevoir que je ne jouerai plus Nancy Riopelle. [...] C’est une autre réalité , avoue-t-elle.

Nancy, j’ai vraiment mordu dans ce personnage-là. Geneviève Schmidt

Moi, je me levais le matin, je me mettais des bagues; j’allais sacrer, fumer, avoir de la peine, de la rage. C’était ça, mon quotidien, dans un sens. Là, je ne l’ai plus ce quotidien-là. J’ai d’autres défis avec La Maison-Bleue et autre chose. [...] Je me dis qu’il va toujours y avoir autre chose pour me "challenger", mais c’est un petit deuil, je te dirais.

Avec les informations de René Homier-Roy, animateur de Culture club