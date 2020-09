L’Alberta touchée par la fumée des feux de l’Ouest américain

Pincher Creek, Crowsnest Pass, le parc national des Lacs-Waterton, le comté de Cardston, les communautés Blood 148 et Piikani ainsi que les districts municipaux de Willow Creek et Ranchland étaient touchés par une alerte concernant la qualité de l’air dimanche matin, s’ajoutant ainsi à la quasi-totalité de la Colombie-Britannique.

Dimanche en fin d'après-midi, les régions de Canmore et Kananaskis ainsi que le parc national Banff ont été ajoutés à l'alerte.

Les régions touchées seront de plus en plus nombreuses au nord et à l'est dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi, prévient Environnement Canada. L'alerte pourrait être à nouveau étendue.

Une alerte concernant la qualité de l'air a été émise pour plusieurs comtés et municipalités du sud-ouest de l'Alberta, dimanche. Photo : Site web/Environnement Canada

Une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque , rappelle Environnement Canada.

Les choses sont encore un peu incertaines pour lundi [...],mais avec un peu de chance, tard lundi ou tôt mardi, un front froid va traverser la province et dégager la fumée , prévoit le météorologue d’Environnement Canada Stephen Vallée.

Services de Santé Alberta recommande de rester à l’intérieur autant que possible et de fermer les portes et les fenêtres, si l'on vit dans une région atteinte par la fumée des feux de forêt.