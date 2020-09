Des lignes d'autobus scolaires à nouveau annulées à Sudbury faute de chauffeurs

Selon la directrice générale du Consortium, Renée Boucher, le problème, qui a causé l’annulation de 25 lignes d’autobus cette semaine, persiste notamment en raison de la réticence de plusieurs chauffeurs à reprendre du service en raison de leur âge avancé qui les rend vulnérables à une infection à la COVID-19.

Mme Boucher souligne tout de même que les compagnies d’autobus avaient anticipé cette situation et tenté de former de nouveaux chauffeurs d’autobus en conséquence.

Mais les inquiétudes des parents concernant le manque de consignes de sécurité claires de la part du gouvernement relativement à la COVID-19 dans les autobus scolaires auraient engendré une campagne négative à quelques jours de la reprise des cours.

C’est vraiment à la toute dernière minute que les chauffeurs se sont dit : "Je ne rentre pas dans un autobus scolaire". Le ministère de l’Éducation, dans son guide de retour à l’école, n’a pas capté les gens dans un autobus scolaire. Il n’y avait pas de distance sociale (...), donc on peut quand même mettre la capacité normale dans un autobus scolaire (...) , indique Mme Boucher.

Je pense que c’est là qu’il y a eu une grosse campagne négative qui a fait qu’il y a ensuite plusieurs chauffeurs qui ont lâché à la toute dernière minute. Renée Boucher, directrice générale du Consortium de services aux élèves de Sudbury

Plusieurs plaintes , mais aussi des parents qui comprennent

Annoncer aux parents des annulations de lignes d’autobus n’est pas chose facile, selon Renée Boucher, surtout lorsqu’elles deviennent répétitives.

Malheureusement, c’est le Consortium qui reçoit les appels. On a eu plusieurs plaintes, mais la majorité des parents comprennent qu’on est dans le milieu d’une pandémie, que ce n’est la faute de personne. Renée Boucher, directrice générale du Consortium de services aux élèves de Sudbury

Renée Boucher est directrice générale, Consortium de services aux élèves de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Louis Garon

On a les mains attachées, on ne peut pas forcer des gens à faire un emploi s’ils croient qu’ils vont être susceptibles de [contracter] le virus , fait savoir Mme Boucher.

Elle note d’ailleurs que le Consortium entamera une campagne médiatique pour pouvoir aider les compagnies d’autobus à recruter davantage de chauffeurs. Il compte aussi sur l’aide des chauffeurs qui sont déjà retournés au travail pour dire à leurs amis, à leurs collègues qu’ils se sentent en toute sécurité.

Ils ont le masque, une visière, on a des gants pour eux. Les jeunes de la 4e à la 12e année doivent mettre un masque, mais ce qu’on voit, c’est que 80 % des jeunes de la maternelle à la 3e année portent aussi le masque, argumente Mme Boucher.

Le Consortium dit aussi tenir compte des préoccupations des parents vivant dans des zones où l’accès au transport public est moins régulier. Ainsi, 14 des lignes annulées la semaine prochaine étaient fonctionnelles cette semaine; une rotation effectuée pour ne pas affecter les mêmes parents que la semaine dernière , selon Mme Boucher.

La crainte d’une deuxième vague

Quelques nouveaux chauffeurs formés cette semaine prendront le volant dès lundi, d’où la petite réduction du nombre de lignes annulées.

Renée Boucher se dit tout de même consciente qu’une potentielle deuxième vague de COVID-19 [l’]inquiète absolument .

Par contre, je crois qu’on est prêt. On travaille de près avec la santé publique, avec les conseils scolaires, on a une très bonne communication avec tout le monde. Je crois qu’on est prêt avec les masques, les visières, les sièges assignés. On fait de notre mieux. Si ça arrive, on va communiquer avec les parents, les écoles et les conseils [scolaires] au besoin, conclut-elle.