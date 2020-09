Jean-Simon Desgagnés rate de peu le record québécois du 5 km sur route

Desgagnés et son coéquipier, Charles Philibert-Thiboutot, se sont élancés sur une boucle de 2,4 kilomètres ceinturant le campus universitaire avec une seule idée en tête : courir sous la barre des 13 minutes 55 secondes, temps record sur 5 kilomètres établi par Paul Morrison en 2005.

Encouragé par les cris des parents et amis dispersés le long du parcours, Jean-Simon Desgagnés filait à un rythme effréné dans les derniers mètres, mais son temps de 13 minutes 58 secondes le laisse tout juste à court d’une nouvelle marque.

On est très proche d’une journée optimale, a commenté l’athlète de 22 ans au terme de l’épreuve. Je suis super content de la façon dont j’ai géré ma course. Ç'a été dur tout le long.

Quelques secondes sur 13 minutes, c’est pas beaucoup! C’est la deuxième meilleure performance de tous les temps au Québec et ça me place parmi l’élite nationale sur cette distance-là.

Partis sur le coup de 9 h, les deux coureurs estiment avoir offert une performance presque sans faille dans des conditions météo favorables à la réalisation de l’exploit.

Charles Philibert-Thiboutot a mené la majeure partie de la course, avant d’être devancé par son coéquipier dans le dernier kilomètre et franchir la ligne d’arrivée en 14 minutes 8 secondes.

Selon Philibert-Thiboutot, spécialiste du 1500 mètres sur piste, un départ plus rapide aurait peut-être changé l’issue de la course.

Quand tu essaies de battre un record, tu veux avoir un rythme et être sur le cruise control le plus longtemps possible. Après le premier kilomètre, il a fallu donner une accélération et ça nous a enlevé le jus qu’on avait besoin en fin de course.

Charles Philibert-Thiboutot, coureur olynpique de demi-fond