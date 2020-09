Autocueillette de citrouilles sur rendez-vous à Lorrainville

La Ferme chez Lyne et Sylvain a revu son concept d’autocueillette pour s’ajuster aux mesures sanitaires.

Toutes les fins de semaine du mois d’octobre, les gens pourront vivre l’activité d’autocueillette selon un horaire bien établi. Environ 6 familles ou groupes par heure pourront se rendre sur le site.

La copropriétaire de la ferme, Lyne Bergeron, affirme que l’an passé, 1500 personnes ont participé à l’activité.

Ça va être vraiment une autre ambiance que les autres années. Les autres années, les gens ont connu la folie, la foule, il y a avait du monde. Là, ça va être plus relax, ça va être plus à la bonne franquette. On va avoir le temps de jaser avec chacun et répondre aux questions de tout le monde , explique Lyne Bergeron.

Pour la bonne cause

L'autocueillette de citrouilles aura des allures différente cette année alors que les gens devront prendre rendez-vous pour obtenir leur courge. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Plus de 2000 citrouilles seront disponibles et les gens pourront s’inscrire en ligne dès cette semaine afin de s’assurer d’avoir leur moment de cueillette.

Comme par les années passées, une partie des profits ira au Centre de prévention du suicide du Témiscamigue.