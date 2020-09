L'isolement de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord accentué depuis la pandémie

L’île d’Anticosti et la Basse-Côte-Nord se sont retrouvées encore plus isolées du reste du monde au cours des derniers mois, quand la pandémie a causé la suspension de certains moyens de transport.

Au début de l’été, le Bella Desgagnés ne transportait toujours pas de passagers, au moment où de nombreux Québécois souhaitaient visiter les coins les plus éloignés de la province.

Le Bella-Desgagnés amarré à Port-Menier, principal village de l'île d'Anticosti. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Même si le service a repris graduellement le 13 juillet, la venue des touristes est toujours limitée sur le navire. Sa capacité est réduite et les règles à respecter sont nombreuses.

Les gens doivent réserver à l'avance leur passage à bord du Bella Desgagnés. Et par la suite, ils passent un questionnaire, bien entendu. Lorsqu'ils se présentent à bord du Bella Desgagnés, on prend leur température corporelle , explique Francis Roy, président-directeur-général de Relais Nordik.

Martine et Steve Boulanger, qui habitent à Port-Menier depuis quatre ans, en savent quelque chose.

Martine Sylvestre et Steve Boulanger Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Malgré les difficultés accentuées depuis le début de la pandémie, ils affirment qu'ils vivent très bien cet isolement.

On a vraiment fait le gros move de s’en aller là-bas. Steve Boulanger, résident de Port-Menier

Lorsqu'ils ont besoin de sortir de chez eux, ils peuvent prendre l'avion. Selon eux, il s'agit d'un moyen de transport particulièrement efficace pour se déplacer rapidement.

Il s'agit par contre d'un moyen beaucoup moins pratique, quand on doit emmener une quantité élevée de matériel à un endroit précis ou encore quand on souhaite profiter de son véhicule sur le continent.

On revient souvent en bateau parce qu’on a du stock! Puis on prend ça comme une petite croisière avant de retomber dans notre petite vie. Ça fait une petite liaison entre la ville puis chez nous. Martine Sylvestre, résidente de Port-Menier

Desservir les touristes sur le Bella Desgagnés

Avec les années, le Bella Desgagnés est devenu populaire auprès des touristes. Quand le transport de passagers a été suspendu au printemps, la Municipalité de L’Île-d’Anticosti a martelé son désir de voir les touristes débarquer à Port-Menier durant la saison estivale et ce, malgré la pandémie.

Le Bella Desgagnés transporte à la fois marchandises et passagers. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Quand les touristes arrivent, c’est la rencontre de l’autre. Puis ça, dans un petit village, c’est important. La rencontre de l’autre, puis discuter, les 5 à 7 à l’auberge, tout ça. Ça fait que ça, évidemment, ça manquait énormément au début , explique John Pineault, maire de la municipalité de L’Île-d’Anticosti.

Même si l’incertitude a marqué le début de la saison touristique, les visiteurs peuvent finalement se rendre sur l'île, mais il demeure impossible de visiter la Basse-Côte-Nord de port en port.

Il va falloir qu’on travaille tous ensemble. Autant les gens de la Basse-Côte-Nord, eux, il faut qu’ils soient prêts à recevoir des touristes. Nous, à bord du Bella Desgagnés, on va devoir adapter notre offre de services par rapport à cette nouvelle réalité-là , explique le président-directeur général de Relais Nordik.

Plusieurs changements ont d'ailleurs été effectués à l'intérieur du navire, pour continuer d'offrir un service de qualité aux clients, malgré la pandémie.

On a fait évoluer nos règles, c’est-à-dire qu’on a permis les chiens à bord du navire, les animaux. Les gens étaient contents. Là on a commencé à offrir une certaine forme de service alimentaire autre que les machines distributrices et je crois que les clients apprécient les efforts qu’on fait pour s’ajuster en fonction de la pandémie , explique-t-il.

Même si certaines personnes ont dû annuler leur croisière prévue cette année en raison de la pandémie, Francis Roy espère que cette saison difficile ne freinera pas l’engouement qui était grandissant pour les excursions à bord du Bella Desgagnés.

D'après les informations de Marlène Joseph-Blais