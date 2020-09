Élections en Russie : les alliés de Navalny revendiquent des victoires symboliques

Dans 41 des 85 régions russes, les électeurs étaient appelés à élire des gouverneurs, des assemblées régionales ou municipales et quatre députés du Parlement national.

À Novossibirsk, troisième ville du pays, l'équipe d'Alexeï Navalny a revendiqué la victoire de Sergueï Boïko, à la tête d'une coalition en lice pour l'élection du conseil municipal, qui défiait le parti du Kremlin avec le soutien de l'organisation du principal opposant russe.

Sergueï Boïko à Novossibirsk l'a remporté ! , a indiqué sur Twitter la porte-parole de M. Navalny, Kira Iarmych.

À Tomsk, autre ville sibérienne, l'opposition a revendiqué l'obtention de deux sièges au conseil municipal, dont un pour Ksenia Fadeeva, candidate de 28 ans et directrice du bureau de campagne local de l'organisation d'Alexeï Navalny.

Une victoire à Tomsk serait symbolique pour l'opposition, car c'est dans cette ville que M. Navalny a été empoisonné, selon ses alliés.

Les résultats officiels ne sont pas encore connus dans ces deux villes comme dans le reste du pays et sont attendus lundi.

Le « vote intelligent »

Dans un contexte économique et social difficile, miné par des accusations de corruption et une impopulaire réforme des retraites en 2018, la popularité du parti de Vladimir Poutine s'érode, avec seulement 30 % d'opinions favorables, à un an des législatives.

Le scrutin se déroule depuis vendredi, sur trois jours, notamment dans des bureaux de vote mobiles et en plein air, officiellement pour limiter les risques liés au coronavirus comme lors du référendum constitutionnel de l'été ayant autorisé Vladimir Poutine à rester au pouvoir jusqu'en 2036.

Pour l'opposition, ces méthodes rendent très difficile le travail des observateurs et favorisent les fraudes. Pour la présidente de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova, ces accusations ne sont pas objectives et assez malveillantes .

L'ONG spécialisée Golos a quant à elle dénoncé l'arbitraire des responsables de nombreux bureaux de vote qui refusent notamment d'enregistrer les plaintes d'observateurs. Elle a fait état de 1570 violations qui lui ont été rapportées, dont des bourrages d'urnes .

À Novossibirsk, Sergueï Boïko a assuré dimanche avoir relevé de très nombreuses infractions , notant par exemple que sur le coffre-fort contenant les bulletins des deux premiers jours de vote les scellés sont rompus .

Les gens ont une demande croissante pour du changement. Ils ne veulent pas voir les mêmes personnes au pouvoir, en qui ils ont perdu confiance depuis longtemps , a déclaré Alexandre Sourov, 20 ans, militant de l'équipe de M. Navalny à Novossibirsk.

Damir Adgamov, un électeur de 26 ans, a confié avoir voté pour l'opposition après avoir vu les enquêtes d'Alexeï Navalny qui dénoncent la corruption des élites politiques : Peut être que de nouvelles idées peuvent changer les choses .

Ces élections ont été l'occasion pour l'organisation d'Alexeï Navalny de tester l'efficacité de sa tactique du vote intelligent qui consiste à appeler à voter pour le candidat le mieux placé pour faire perdre celui du pouvoir.

La méthode avait fait ses preuves l'été dernier à Moscou, lors d'élections municipales, lors desquelles le pouvoir avait perdu de nombreux sièges.

N'importe quelle victoire contre Russie Unie affaiblit la position du président Poutine , a ainsi estimé dimanche le bras droit de M. Navalny, Léonid Volkov.

L’affaire Navalny

Le spectre de l'affaire Navalny plane par sur la campagne. Selon ses partisans et ses médecins allemands, l'adversaire le plus important du Kremlin a été empoisonné fin août à l'aide d'un agent neurotoxique militaire. Il était alors en Sibérie pour soutenir les candidats de l'opposition et enquêter sur la corruption des élites locales. L'opposant de 44 ans, hospitalisé à Berlin, n'est sorti du coma que lundi.

Les Occidentaux ont appelé les autorités russes à s'expliquer et à traduire les responsables en justice, sous peine de sanctions. Le Kremlin a rejeté la version de l'empoisonnement, dénonçant des accusations infondées.

S'ajoute à cela la situation dans la ville de Khabarovsk, en Extrême-Orient. Des élections n'y sont pas prévues, mais depuis deux mois, Moscou n'arrive pas à y juguler d'importantes manifestations dénonçant l'arrestation du gouverneur régional élu deux ans plus tôt contre un favori du Kremlin.

Hormis Russie Unie et les traditionnels Parti communiste et LDPR (nationalistes), quatre autres formations participaient aux élections, formées avec l'aide du pouvoir selon l'opposition, pour diviser l'électorat contestataire.