Les appels de détresse en forte hausse dans l'Est-du-Québec

Depuis le début de la pandémie, les gens sont de plus en plus nombreux à chercher de l'aide au Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent, qui dessert également la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

La directrice du centre, Geneviève Dion, affirme que cette augmentation ne cesse de s'aggraver, malgré les procédures de déconfinement.

C'est toujours en progression, de mois en mois, on a de plus en plus d'appels. Geneviève Dion, directrice du Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent

Selon Geneviève Dion, comparativement à l'an dernier, le centre reçoit en moyenne 200 appels téléphoniques de plus par mois de la part de gens en détresse.

Je ne dirais pas que les gens parlent directement d'un stress lié à la pandémie, explique-t-elle. Je dirais que c'est davantage que les gens ont continué d'avoir leurs préoccupations quotidiennes. La pandémie a eu comme effet d'accentuer cette réalité.

Le centre de prévention du suicide de la région est nettement sollicité par les appels de gens en détresse depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Imaginez que vous n'allez pas bien, que vous avez déjà des symptômes dépressifs et que c'est déjà difficile de faire des choses du quotidien, comme manger et se laver. Eh bien, depuis la pandémie, tout est plus compliqué. Aller faire l'épicerie, avoir accès à des services, etc. Quand tu n'as pas accès à Internet ou que tu ne sais pas comment fonctionnent les plateformes web, c'est un tracas de plus , explique-t-elle.

Il y a également une certaine méfiance de l'autre et un climat de dénonciation qui règne, depuis le début de la crise sanitaire, selon elle.

Écouter l'entrevue de Geneviève Dion à l'émission Même Fréquence.

Les aînés davantage en détresse

Depuis le début de la pandémie, ce serait surtout les aînés qui seraient de plus en plus en détresse.

Selon Mme Dion, le centre observe une augmentation de 504 appels de plus cette année chez les 60-69 ans, depuis le mois d'avril.

C'est sûr qu'on a eu des appels d'aînés qui disaient "moi, je suis en santé, je vais faire l'épicerie et on me regarde avec de gros yeux"... Le fait d'être isolé aussi. On se retrouvait coupé de tout , précise-t-elle.

Des tabous persistent autour des problèmes de santé mentale. Photo : iStock

La directrice du centre affirme aussi avoir reçu davantage d'appels de parents inquiets pour leurs enfants, depuis le début de la crise sanitaire.

Une main-d'oeuvre difficile à recruter

Selon Geneviève Dion, jusqu'à maintenant, le Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise n'a jamais eu de difficulté à répondre à l'augmentation de cette demande.

La directrice affirme avoir plusieurs plans d'urgence pour pouvoir continuer d'offrir un service de qualité, tout au long de la pandémie, advenant une augmentation plus prononcée du nombre d'appels.

Pour l'instant, on ne manque pas de personnel, notre équipe est stable... On a réussi à combler nos postes, mais de peine et de misère. Geneviève Dion, directrice du Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent

Geneviève Dion précise toutefois qu'il est toujours difficile de recruter du personnel pour les organismes à but non lucratif, particulièrement en temps de pandémie.