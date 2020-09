Une annonce attendue par le milieu régional de l'éducation

Cette élue rencontrera les journalistes au nom du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Sa conférence de presse se tiendra à l'école Marguerite-d'Youville, de Chicoutimi, lundi matin.

D'ailleurs, ce bâtiment doit être détruit dès le printemps prochain pour faire place à un Lab-École. À la fin du mois d'août, les plans de ce projet avaient été dévoilés.

Un aperçu du futur Lab-École Photo : avec l'autorisation de l'équipe du Lab-École

On avait alors appris que cette école nouveau genre allait comporter cinq bâtiments reliés entre eux. Ils abriteront 15 classes, un gymnase et divers espaces de rassemblement. De plus, le Lab-École comprendra une cour intérieure et un potager.

Si tout se déroule comme prévu, une première rentrée aura lieu sur place à l'automne 2022.