La qualité de l’air se dégrade en Colombie-Britannique

Environnement Canada a lancé un avis concernant la qualité de l’air dans le Grand Vancouver et dans d'autres régions de la Colombie-Britannique en raison de la fumée des feux de forêt incontrôlés provenant des États de Washington et de l’Oregon.

L’agence météorologique souligne que la fumée s’est déplacée vers le nord et que ses particules fines peuvent nuire à la santé. Une exposition aux PM 2,5 est particulièrement nocive pour les personnes souffrant de maladies chroniques telles que des maladies respiratoires , souligne l’agence dans un communiqué samedi.

Elle recommande au public de réduire ou reporter ses activités physiques.

La Cote air santé (CAS) est un indice de qualité de l’air d'Environnement Canada qui va de 1 à 10. Actuellement, le Grand Vancouver obtient une note de 10 et plus , soit la plus élevée et qui pose par conséquent le plus grand risque à la santé.

Environnement Canada a également lancé un avertissement de ciel enfumé dans d’autres secteurs, dont le Grand Victoria, Whistler, l’Okanagan et même Prince George dans le nord de la Colombie-Britannique. Dans certains cas, déclare l’agence, la fumée des feux sera ressentie dans les 24 à 72 prochaines heures.