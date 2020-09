Manifestation à Toronto pour exiger la fin du développement McKenzie Meadows

Des centaines de personnes ont manifesté devant le bureau du ministère des Affaires autochtones de l'Ontario à Toronto samedi pour démontrer leur soutien aux membres de la bande des Six Nations de Grand River.

Plusieurs d’entre eux ont été arrêtés alors qu’ils manifestaient contre un nouveau développement immobilier près de Caledonia, en Ontario. Ils affirment que ces terres leur appartiennent. Celui-ci se nomme McKenzie Meadows. Foxgate Developments Inc., un promoteur, prévoit de construire 218 maisons sur le terrain, une parcelle d'environ 10 hectares.

Les manifestants portaient une grande banderole sur laquelle on pouvait lire : Land Back , ou rendez la terre (traduction libre).

La parcelle de terrain fait partie du traité Haldimand, qui a été concédé aux Haudenosaunee des Six Nations de la Grand River en 1784 pour s'être alliés aux Britanniques pendant la Révolution américaine.

Le groupe Six Nations Land Defenders, qui faisait partie des organisateurs de la marche, la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a arrêté 26 personnes en tout cet été dans le cadre d'une injonction accordée à Foxgate Developments. Selon la PPO, 20 personnes ont été arrêtées.

Le groupe affirme que, des 26 personnes arrêtées, 15 l’ont été à leur domicile et sur leur lieu de travail. Les personnes arrêtées comprennent des résidents de Toronto, Hamilton, Guelph, London et des Six Nations.

