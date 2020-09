Les pêcheurs reviennent à la charge sur le nombre de dorés jaunes dans le lac Winnipeg

L’ AMCAMC et le groupe Pioneer Commercial Fishers of Manitoba (PCFM) qui représente les pêcheurs commerciaux de la province ont commandité leur propre étude réalisée par l’Anishinabek/Ontario Fisheries Resource Centre.

Selon un communiqué de l’ AMCAssemblée des chef du manitoba , cette étude a conclu que la population de dorés jaunes du lac Winnipeg est bien établie et qu’il y a moins d’un pour cent de chance qu'elle ait été victime de surpêche en 2019.

Selon Arlen Dumas, le grand chef de l’ AMCAMC , cela montre que les pêcheurs sont bien au fait de la santé de la population de poissons et des dynamiques de leur industrie.

L’an dernier, en réponse aux craintes de scientifiques sur le nombre de dorés dans le lac Winnipeg, le gouvernement provincial avait racheté des quotas de pêche. Il avait aussi décidé que les mailles des filets seraient plus grosses pour permettre aux jeunes dorés et aux autres espèces de poissons de passer à travers et de se reproduire, ce qui est entré en vigueur en avril dernier.

En désaccord avec ces changements, les pêcheurs avaient décidé d’arrêter de collaborer avec la province pour la gestion des stocks et d’embaucher leurs propres scientifiques pour mener une étude.

Dans une déclaration envoyée par courriel vendredi à CBC/Radio-Canada, un porte-parole du ministre de l’Agriculture et du Développement des ressources affirme que ces changements ont été soutenus par une vaste majorité de pêcheurs du lac Winnipeg et que leurs impacts seront évalués.

Nous avons toute confiance dans les données collectées par les professionnels de notre département des pêches , peut-on lire dans la déclaration.

L’Anishinabek/Ontario Fisheries Resource Centre a, lui aussi, été chargé d'évaluer les effets des récents changements quant à la taille des mailles des filets de pêche.

Le doré jaune est le poisson le plus prisé des pêcheurs commerciaux du lac Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Einar Sveinson, président du groupe PCFMPioneer Commercial Fishers of Manitoba , déclare qu’il espère que cette nouvelle étude permettra d'instaurer un dialogue plus que nécessaire avec la province.

Dans un communiqué, il écrit : faire des changements importants sans surveiller et analyser les causes et les effets fragilisent l'industrie et le lac. Notre priorité est la pérennité du lac et de ses stocks car nous sommes pêcheurs de génération en génération et nous espérons maintenir ces traductions dans le futur.

Le groupe de pêcheurs et l’Assemblée des chefs du Manitoba demandent une nouvelle étude indépendante sur la population de poissons.

Le porte-parole du ministère assure, dans sa déclaration, que la province va continuer de travailler avec les pêcheurs commerciaux pour garantir une pêche productive et durable.