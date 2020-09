Un organisme de Winnipeg répare des vélos pour la bonne cause

La tradition se poursuit malgré la pandémie, alors que l’organisme s’est assuré de respecter les mesures de distanciation physique, tout en pouvant travailler pour ceux qui en ont besoin.

Des centaines de vélos se sont accumulés dans le centre de dépôt 4R Brady de Winnipeg. Le but de l’événement est de les remettre en état pour ensuite les donner à des enfants démunis.

Outils à la main, les bénévoles s'activent entraînés par la musique. Ils enchaînent vélo après vélo, essayant de dénicher dans le tas ceux qui sont les plus faciles à réparer.

Si certains ne nécessitent que quelques manutentions çà et là, d’autres se présentent comme de réels chantiers.

Dave Almore, passionné de vélo et bénévole pour l’occasion, n’aurait raté l’événement pour rien au monde. C'est un événement heureux, dit-il. Ça me réjouit qu'on soit capable de réparer ces vélos et qu'on les donne à des enfants, qui ne pourraient pas en avoir autrement dit-il.

Pour d'autres, venus en famille, c'est une occasion de s'initier au bricolage, apprenant ainsi le béaba de la réparation de bicyclettes.

Cet atelier caritatif n'est pas le premier du genre organisé par The Wrench. Son événement annuel Cycle of Giving rassemble généralement une centaine de bénévoles, à l'approche de Noël. Pandémie oblige, l'organisme a dû se limiter à 20 personnes cette fois-ci.

On comprend pourquoi on ne peut pas avoir plus que ça, c'est la vie durant la pandémie, mais oui on aurait aimé avoir 100, 200 personnes ici durant le week-end. D'autant plus que la pandémie n'a pas arrêté les vélos de s'accumuler dans le dépotoir de Winnipeg mentionne Jon Bensen, coordonnateur de l’événement chez The Wrench.

Parmi les quelque 700 vélos qui se retrouvent sur le site, l’organisme espère pouvoir en réparer 200 durant le week-end.

Ces vélos seront ensuite distribués dans différents organismes comme cadeaux de rentrée scolaire pour les enfants défavorisés.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny.