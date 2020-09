Sherbrooke et Granby prêts à donner des amendes aux récalcitrants du masque

La Régie de Police de Memphrémagog affirme ne pas être en mesure de donner des amendes dès samedi, puisqu'ils indiquent ne pas avoir reçu le décret. La Sûreté du Québec, quant à elle, n’a pas été en mesure de confirmer si le décret serait appliqué immédiatement.

Au Service de police de Sherbrooke, les agents étaient formés samedi et peuvent déjà remettre des constats d'infractions allant de 400 $ à 6000 $. Le Service de police de Granby affirme aussi avoir en main le nouveau décret.

Des commerçants de l’Estrie se réjouissent de cette nouvelle mesure. Auparavant, les commerçants étaient les seuls à écoper d’une amende si un client refusait de porter le masque.

Le propriétaire du King Hall de Sherbrooke, Maxime Pothier, croit qu’il est judicieux de punir les citoyens récalcitrants.

On voit les cas augmenter de jour en jour, alors j’avoue que ça fait mon affaire. On comprend que si ça devient plus intense, on va nous faire fermer et c’est pas ce qu’on désire.

Maxime Pothier, propriétaire du King Hall de Sherbrooke