Les membres d'une chorale de Vancouver se remettent à chanter ensemble, mais à l’extérieur

Une dizaine de choristes dévoués ont bravé la pandémie, et la fumée, pour se rencontrer. Ils se sont réunis à l’extérieur, dans un stationnement d’église, à trois mètres de distance les uns des autres.

C’est un moment important parce que la plupart d’entre eux ne se sont pas vus en personne depuis six mois. Le chant sera très bien, mais simplement de les voir en personne, c’est tellement important , explique le directeur musical de la chorale, Jonathan Quick.

Des répétitions en ligne ont eu lieu entre-temps, mais dans un contexte où chaque chanteur ne pouvait entendre que lui-même. Un substitut incomplet puisqu’au sein d’une chorale, il est primordial d’entendre la personne qui chante à côté de vous.

On perd une grande partie de tout ça sur Zoom , déplore le président du groupe, Simon Baker. On ne peut pas entendre les autres chanter. On a seulement soi-même à écouter. Et nos femmes ou n’importe qui peut entendre à ce moment peut dire : ça sonnait bien ou alors : mais quel chat êtes-vous en train d’écorcher , plaisante-t-il.

C’était très excitant d’être en mesure de retrouver nos copains à nouveau. Simon Baker, président de la chorale Vancouver Welsh Men's Choir

La chorale existe depuis 40 ans. Elle a été formée par un groupe de Gallois nouvellement immigrés et aujourd’hui, elle compte 90 membres de différentes origines, dont un seul Gallois.

La rencontre de samedi était cependant limitée à 12 personnes. Il y aura une deuxième répétition de 12 autres chanteurs dimanche.

Avec l’arrivée de l’automne, les chanteurs devront peut-être se tourner de nouveau vers les répétitions en ligne puisqu’ils ne sont pas sûrs de vouloir se réunir à l’intérieur. L’âge moyen au sein du groupe est de 70 ans. Tous les choristes ne se sentent donc pas forcément à l’aise de se rassembler dans une pièce alors que la pandémie affecte particulièrement les aînés.

Avec les informations de William Burr