Une grande proportion de parents retirent leurs élèves des écoles du conseil de Peel

Une grande proportion de parents qui avaient pris la décision d’envoyer leurs enfants à l’école changent d’idée et optent pour l’école à distance. C’est ce qu’a dévoilé le Conseil scolaire du district de Peel, qui se trouve en banlieue de Toronto, samedi après-midi.

Le conseil affirme enregistrer une augmentation de 20 % du nombre d’élèves qui feront l’école à distance depuis une semaine. Le chiffre total est passé à plus de 64 000 élèves, une augmentation de plus de 10 000 par rapport à la semaine dernière. Le conseil scolaire compte plus de 155 000 élèves au total, ce qui signifie qu’environ 7 % de tous les élèves ont vu leurs parents changer d’idée en une semaine.

Le Conseil scolaire du district de Peel affirme prendre différentes mesures dans le but d’assurer que l’offre respecte la demande. La rentrée en ligne se fera le 21 septembre pour les élèves de la maternelle à la 8e année. Le niveau secondaire aura sa rentrée virtuelle le 22 septembre.

Le conseil avait opté pour une rentrée échelonnée, ce qui signifie que les élèves ont commencé à retourner progressivement à l'école en participant à des séances d'orientation. La première semaine d’orientation a eu lieu la semaine dernière. La rentrée officielle doit avoir lieu le 14 septembre.