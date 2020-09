Le vice-président de la SANB s’excuse auprès de candidats progressistes-conservateurs

En discutant avec mes collègues à la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , je réalise que j'ai été trop loin en tenant des propos et en ciblant personnellement les candidats au parti [progressiste-conservateur]. Donc, à Diane Carey, à Kevin Haché et à Daniel Allain, je tiens à m'excuser publiquement , déclare M. Brideau dans une vidéo publiée samedi après-midi sur la page Facebook de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ).

Deux jours plus tôt, l’activiste et musicien néo-brunswickois avait fait une sortie dans une autre vidéo publiée sur Facebook. Précisant ne parler qu’en son nom, il avait accusé les trois candidats à l’élection d’appartenir à une équipe d’opportunistes acadiens et avait traité l’un d’entre eux d’ hypocrite .

Samedi, l’organisme acadien écrit sur Facebook que Serge et la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick tiennent à s'excuser publiquement à Diane Carey, à Daniel Allain (...) et à Kevin J. Haché pour les propos maladroits et irrespectueux de Monsieur Brideau .

Pour la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , il est important d’avoir une diversité de voix dans tous les partis politiques, et une représentation forte des partis dans toutes les régions de la province , écrit aussi l’organisme.

Dans son message de samedi, Serge Brideau ajoute qu’il ne s’excusera cependant jamais de prendre parole pour ma communauté contre des politiques d'exclusion des Acadiennes et des Acadiens .

Il enchaîne en demandant au premier ministre sortant Blaine Higgs de s'excuser publiquement pour son affiliation et d'avoir brigué la chefferie du parti CoRConfederation of Regions , The Confederation of Regions .

M. Higgs avait en effet été candidat à la direction de la branche néo-brunswickoise du parti CoRConfederation of Regions , opposé aux politiques officielles sur le bilinguisme.