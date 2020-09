Qui suis-je?

Aujourd’hui, je suis un ancien jeune homme, retraité et serein. J’ai été un décrocheur scolaire et un délinquant dans mon enfance. Syndicaliste à l’âge adulte, pendant près de 40 ans. Donc je me suis battu pour avoir le droit de dire. Encore plus pour le droit à l’écoute. Aujourd’hui pour celui d’être lu.

Mon récit en quelques mots

C’est une histoire de violence extrême, vécue dans le cadre familial. Qui n’est jamais racontée, et qui arrive pourtant.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Parallèlement à ma carrière syndicale, j’ai été intervenant en violence familiale.

Les premières lignes de mon récit

En cette fin d’après-midi de juillet, la chaleur est suffocante, comme l’ambiance de cette cuisine. Malgré les fenêtres grandes ouvertes, l’air refuse d’entrer. Elle s’appelle Céline, comme plusieurs au Québec dans ces années-là. Un prénom populaire à cause de la chanteuse adulée qui devenait de plus en plus internationale. Extrait de Je te fais un cadeau, de Claude Gagné

