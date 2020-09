Redécouvrir les lieux de culte

Une douzaine de lieux de culte de la Mauricie et du Centre-du-Québec invitent les citoyens à redécouvrir leur patrimoine, en marge des Journées du patrimoine religieux. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec et l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec espèrent ainsi sensibiliser la population à l’importance et à la richesse du patrimoine religieux dans la province.