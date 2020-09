Près de 500 personnes ont manifesté contre GNL Québec à Chicoutimi

Nous on va continuer tant que le projet ne sera pas annulé. Donc peu importe que le BAPE s'arrête parce que de toute façon, il y a d'autres processus de consultation. On a toujours besoin de réitérer notre opposition à GNL , soutient le co-porte-parole de la Coalition Fjord Adrien Guibert Barthez.

À un peu plus d'une semaine du début des audiences du Bureau d’audience publique sur l’environnement, les militants de la Coalition Fjord voulaient montrer que la population désapprouve ce projet d’usine de liquéfaction.

On se lève pour dire non merci à GNL parce que les gaz à effets de serre ça menace le milieu de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Julie Bertrand, membre du groupe mère au front Saguenay

Ce qu'on est en train de démontrer et ce qu'on va essayer de faire le plus possible au BAPE c'est de démontrer que ce projet est absolument inconcevable, épouvantable en fait. Pour nous c'est un procès le BAPE et la preuve va être accablante , estime le membre du comité de coordination de la Coalition Fjord, Jean Paradis.

Les dizaines de manifestants se sont réunis au Vieux-Port de Chicoutimi. Photo : Philippe L'Heureux

Enjeux

Les cinq grands thèmes qui seront abordés ainsi que les trois analystes qui composeront la commission ont été dévoilés. Même si plusieurs champs d'expertise sont couverts, la Coalition Fjord aurait aimé que plusieurs autres aspects soient traités.

Nous on veut quand-même que ce soit assez large et surtout sur l'aspect des gaz à effet de serre. Ça n'a aucun sens qu'on regarde juste les gaz à effet de serre émis au Saguenay considérant que les gaz à effet de serre sont une problématique aux deux extrémités , indique Adrien Guibert-Barthez.

Près de 500 opposants au projet Énergie Saguenay de GNL Québec se sont donnés rendez-vous au Vieux-Port de Chicoutimi. Photo : Philippe L'Heureux

Le coup d'envoi des audiences sera donné le 21 septembre prochain. Le BAPE aura ensuite jusqu'au 13 janvier 2021 pour remettre son rapport au ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux.