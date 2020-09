Nouvel effort de mobilisation pour une aire protégée dans la réserve de Matane

Le Comité de protection des monts Chic-Chocs, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) dévoilent samedi les résultats de leur campagne Raconte-nous tes Chic-Chocs sous la forme d’une soirée ciné-conférence.

Les organisateurs espèrent ainsi pouvoir rallier la population à la cause et, peut-être, réussir à interpeller certains membres du gouvernement.

On veut essayer d’avoir un accès à ceux qui prennent les décisions pour qu’on puisse les rencontrer et qu’on puisse enfin statuer sur ce territoire-là , martèle le co-porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs, Louis Fradette.

M. Fradette ajoute qu’une deuxième phase de cette campagne de mobilisation est déjà prévue. Elle comprendra l’envoi d’une courte vidéo rappelant au gouvernement provincial les arguments en faveur de la protection des monts Chic-Chocs dans la réserve faunique de Matane.

Le comité espère convaincre le gouvernement d’organiser rapidement une rencontre avec les différents organismes liés à la cause, le projet étant tabletté depuis 2013.

Les coupes forestières se poursuivent et on se dit que, si on attend encore des années, on va se demander pourquoi on a essayé de rendre la zone protégée. Ça prend trop de temps.

Louis Fradette, co-porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs