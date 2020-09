Appel à la générosité pour briser l’isolement des aînés de Sherbrooke

Les 10 000 $ que l’organisme espère amasser permettront d’aider les aînés isolés. Les participants ont établi leur propre parcours de randonnée, de course ou de vélo qu'ils feront tout au long de la fin de semaine.

La directrice régionale, Vicky-Saint-François, souligne que la mission de l'organisme est d'autant plus actuelle durant la pandémie.

On a tous eu de la difficulté à ne pas voir nos familles pendant quelques semaines. Eux ne voient personne, n’ont aucune famille depuis des années et pour les années qu’il leur reste. Vicky Saint-François, directrice régionale, Petits Frères de Sherbrooke

Vicky Saint-François rappelle que les Petits frères deviennent une famille d’adoption pour les aînés, qui peuvent ainsi conserver un lien significatif avec des gens de la région.

Un confinement difficile

Vicky Saint-François souligne que l’organisme a tout mis en oeuvre pour tenter d’alléger cette période de solitude.

En temps de COVID, de ne pouvoir voir personne, d’être isolé dans sa chambre pendant plusieurs semaines, ce sont des mesures de protection qui ont été nécessaires, mais qui ont augmenté l’isolement , souligne-t-elle.

Des chaînes téléphoniques ont été mises en place pour téléphoner au moins deux fois par semaines aux aînés membres.

On a eu une escouade postale, où on leur envoyait des lettres, des textes et des dessins d’enfants chaque semaine pour essayer d’égayer un peu , affirme-t-elle.

Les Petits Frères de Sherbrooke aident à sortir de l'isolement plus de 200 personnes âgées.