Une initiation aux métiers du cirque à Arvida

La troupe Les fous du roi propose un nouvel événement tous les samedis matins afin d’initier la population au cirque. Jongler, garder l’équilibre et faire des acrobaties n’auront plus de secrets pour vos enfants.

Parents et enfants sont invités à se rendre les samedis au complexe Québec Issime à Arvida pour apprendre des numéros de cirque. Pour la somme de 10 $, Les fous du roi enseignent aux intéressés.

On a du matériel pour tout le monde, on parle de manipulation, de jonglerie, d’équilibre d’objets. On a une partie acrobatique, du monocycle et des échasses , comme l’énumère le directeur général de la troupe Les fous du roi, Luc Larouche.

Samedi matin lors de la première séance d'initiation, les enfants ont visiblement adoré leur expérience.

J’ai beaucoup aimé le monocycle , réalise une fillette. C’est le fun les acrobaties , raconte un garçon de dix ans.

D’après des informations de Philippe L’Heureux.