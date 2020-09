25 morts en 8 mois chez les jeunes de la protection de l’enfance saskatchewanaise

Selon le ministère des Services sociaux, 25 jeunes Saskatchewanais sont morts entre le 1er janvier et le 31 août 2020, dont 6 qui étaient sous la responsabilité du ministère ou d’une agence des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations. La famille des 19 autres avait eu recours à ces services au cours des 12 mois précédents.

Ces chiffres nous brisent le cœur , s’exclame David Pratt, second vice-président de la fédération. La mort de n’importe quel enfant est inacceptable. Ça montre l’ampleur du travail à faire pour réformer le système de protection de l’enfance.

Ces 25 morts en 8 mois ravivent le douloureux souvenir des 34 jeunes du système qui ont perdu la vie en 2019 et laissent entrevoir une tendance à la hausse.

Chacune de ces morts conduit le ministère des Services sociaux à lancer une enquête afin de déterminer si la mort ou les blessures auraient pu être évitées , précise d’emblée le directeur des programmes à l’enfance et à la famille, Joel Kilbride, dans une déclaration écrite.

Les Autochtones aux premier rang

Au moins cinq des six enfants qui sont morts cette année étaient autochtones. Quatre d’entre eux étaient pris en charge par le ministère. Parmi les 19 autres, un seul n’était pas un Autochtone, selon les données obtenues du ministère des Services sociaux par CBC.

En 2019, 85 % des 34 jeunes liés à la protection de l’enfance morts en Saskatchewan étaient issus des Premières Nations ou d’une communauté métisse, précise le rapport annuel de la représentante des enfants et des jeunes de la province, Lisa Broda.

Cette surreprésentation autochtone ne se cantonne pas au nombre de décès. Les données du recensement de 2016 montrent que plus de la moitié des jeunes placés dans des foyers d’accueil au Canada sont des Autochtones, alors que ceux-ci ne comptent que pour 7 % des jeunes de moins de 14 ans du pays.

Pour Mme Broda, la situation que dépeignent les statistiques est inacceptable . Le nombre de jeunes autochtones faisant l’objet d’un signalement de blessure grave ou de mort continue de refléter leur représentation disproportionnée dans les systèmes de justice et de protection de l’enfance , souligne-t-elle dans son rapport annuel de 2019.

Il faut de l’argent et du soutien, dit la FSIN

En réponse à ces statistiques qu’elle juge alarmantes, la Fédération des Nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) a publié un communiqué dans lequel elle demande au gouvernement provincial de financer pleinement l’application de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Cette loi fédérale, aussi connue sous le nom de loi C-92, a été mise en application le 1er janvier 2020. Elle a pour but de faire baisser le nombre de jeunes autochtones pris en charge par l’État et de permettre aux différentes communautés de créer leurs propres services à l’enfance à la famille.

On travaille présentent à la mise en œuvre de la loi C-92 , affirme David Pratt. La FSIN compte s’assurer que les ressources sont suffisantes et disponibles afin d’y arriver, ajoute-t-il.

On pense qu’à long terme, on pourra répondre à certains problèmes du système de protection de l’enfance conduisant aux tristes statistiques qu’on voit.

Selon lui, le gouvernement fédéral doit aussi faire sa part et consacrer les ressources nécessaires au bien-être des jeunes Autochtones.

Des décès aux causes multiples, dont le suicide

S’il ne peut divulguer toute l’information liée à la cause des décès survenus depuis le début de l’année 2020, le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan soutient que le suicide n’est pas au premier rang, puisque 15 des 25 jeunes décédés avaient 5 ans ou moins.

Nous travaillons avec des jeunes très vulnérables, ce qui inclut ceux dont la santé est fragile , note Joel Kilbride dans sa déclaration.

Le suicide reste tout de même un facteur à prendre en compte, comme le démontre le rapport annuel de la Représentante de l’enfance et de la jeunesse. Selon Lisa Broda, 28 % des blessures graves et des morts dont a eu vent son service sont liées à une tentative de suicide ou d’automutilation.

Pour David Pratt, le suicide chez les jeunes Autochtones du système de protection de l’enfance est directement lié à des traumatismes.

Ces jeunes-là ont été retirés de leurs familles, coupés de leur culture et éloignés de leurs communautés , souligne-t-il.

Évidemment, ça crée une impression d’isolement et de perte d’identité. Je pense qu’en travaillant à maintenir les liens des jeunes qui sont dans le système avec leurs familles et leurs communautés, on arrivera à faire quelque chose.