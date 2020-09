Le plus vieux coureur du marathon de Boston est un Vancouvérois

Âgé de 83 ans, Rod Waterlow est le plus vieux coureur à s’être qualifié pour le marathon de Boston cette année. L’événement en personne ayant été annulé , le Vancouvérois courra plus de 42 km à l’occasion d’un événement virtuel, dimanche, dans la métropole britanno-colombienne.

Il fera partie d’un groupe d’une douzaine de coureurs qui s’élanceront à partir du quartier Kitsilano à 7 h, dimanche matin. Le trajet se déroulera le long du Seawall, et les coureurs devront compléter deux tours du parc Stanley avant de revenir à leur point de départ.

M. Waterlow s’entraîne trois fois par semaine, beau temps, mauvais temps. Il s’est mis à la course à pied à l’âge de 47 ans, et n’a jamais arrêté depuis, sauf en raison de blessures. Il a couru plus d’une centaine de demi-marathons et 34 marathons complets.

Le coureur admet que son sport devient plus difficile avec l’âge, mais il estime avoir encore quelques bonnes années dans les jambes. Il apprécie particulièrement l’aspect social de la course, et s’entraîne régulièrement avec des amis.

Avec des informations de Benoît Ferradini et Maryse Zeidler